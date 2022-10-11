Linux Reader для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.14.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:45,03 Мб
Linux Reader скриншот № 1
Linux Reader скриншот № 2

Linux Reader - с помощью данной программы вы можете читать файлы с различных файловых систем, получать удаленный доступ через SSH-соединение, создавать виртуальный диск, экспортировать файлы по FTP и многое другое.

Поддерживает работу с Ext2/3/4, ReiserFS, Reiser4, HFS, HFS+(в режиме чтения), FAT, exFAT, NTFS, ReFS, UFS2, RomFS(в режиме чтения), RAID 0, 1, 4, 5, 50, 10, и JBOD, APFS (в режиме чтения), ZFS (в режиме просмотра), XFS (в режиме просмотра), Hikvision NAS and DVR (в режиме просмотра).

Возможности Linux Reader:

  • Чтение файлов со всех типов жестких дисков, включая SSD, HDD, флеш-накопители, карты памяти и другие.
  • Доступ к файлам на дисках Linux только для чтения, оставляя оригинальные файлы нетронутыми.
  • Предварительный просмотр содержимого файлов для обеспечения целостности.
  • Доступ к любым файлам в системе Linux в обход политик безопасности.
  • Создание образа диска дисков, к которым у вас есть доступ. В случае потери данных вы можете восстановить весь диск из этого образа.

На данный момент DiskInternals Linux Reader является лучшим программным инструментом на рынке, обеспечивающим доступ из Windows к различным файловым системам Linux, таким как Ext2/Ext3/Ext4, HFS, ReiserFS и другим.

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