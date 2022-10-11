Linux Reader - с помощью данной программы вы можете читать файлы с различных файловых систем, получать удаленный доступ через SSH-соединение, создавать виртуальный диск, экспортировать файлы по FTP и многое другое.

Поддерживает работу с Ext2/3/4, ReiserFS, Reiser4, HFS, HFS+(в режиме чтения), FAT, exFAT, NTFS, ReFS, UFS2, RomFS(в режиме чтения), RAID 0, 1, 4, 5, 50, 10, и JBOD, APFS (в режиме чтения), ZFS (в режиме просмотра), XFS (в режиме просмотра), Hikvision NAS and DVR (в режиме просмотра).

Возможности Linux Reader:

Чтение файлов со всех типов жестких дисков, включая SSD, HDD, флеш-накопители, карты памяти и другие.

Доступ к файлам на дисках Linux только для чтения, оставляя оригинальные файлы нетронутыми.

Предварительный просмотр содержимого файлов для обеспечения целостности.

Доступ к любым файлам в системе Linux в обход политик безопасности.

Создание образа диска дисков, к которым у вас есть доступ. В случае потери данных вы можете восстановить весь диск из этого образа.

На данный момент DiskInternals Linux Reader является лучшим программным инструментом на рынке, обеспечивающим доступ из Windows к различным файловым системам Linux, таким как Ext2/Ext3/Ext4, HFS, ReiserFS и другим.