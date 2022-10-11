AutoCleaner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Live Wallpaper Production
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18,59 Мб
AutoCleaner - мощная программа для очистки Android. AutoCleaner помогает освободить место для хранения, удалив ненужные, остаточные файлы и файлы кеша, которые замедляют работу телефона.
Особенности AutoCleaner:
- Boost Mobile - помогает ускорить работу телефона, освобождая оперативную память. После повышения скорости вашего мобильного телефона вы можете запустить тест скорости, чтобы увидеть, насколько он быстрее.
- Мастер диспетчера приложений. Предоставляет информацию о приложениях, которые не используются. Вы можете управлять приложениями, которые редко используются, и удалять их, чтобы освободить место для хранения.
- Мастер изображения. Может анализировать фотогалерею и сортировать их по разным альбомам.
- Сканирует ваш телефон на наличие кеша и ненужных файлов и очищать их, чтобы значительно повысить скорость обработки вашего телефона.
- Game Booster для ускорения игр.
- Очистка уведомлений.
- Детектор похожих изображений. Сканирует все похожие или повторяющиеся изображения, и вы можете удалить ненужные фотографии, чтобы освободить место на телефоне.
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