AutoCleaner для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:18,59 Мб
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AutoCleaner - мощная программа для очистки Android. AutoCleaner помогает освободить место для хранения, удалив ненужные, остаточные файлы и файлы кеша, которые замедляют работу телефона.

Особенности AutoCleaner:

  • Boost Mobile - помогает ускорить работу телефона, освобождая оперативную память. После повышения скорости вашего мобильного телефона вы можете запустить тест скорости, чтобы увидеть, насколько он быстрее.
  • Мастер диспетчера приложений. Предоставляет информацию о приложениях, которые не используются. Вы можете управлять приложениями, которые редко используются, и удалять их, чтобы освободить место для хранения.
  • Мастер изображения. Может анализировать фотогалерею и сортировать их по разным альбомам.
  • Сканирует ваш телефон на наличие кеша и ненужных файлов и очищать их, чтобы значительно повысить скорость обработки вашего телефона.
  • Game Booster для ускорения игр.
  • Очистка уведомлений.
  • Детектор похожих изображений. Сканирует все похожие или повторяющиеся изображения, и вы можете удалить ненужные фотографии, чтобы освободить место на телефоне.
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