Clipnest для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|aloneguid
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|185 Кб
Clipnest - это легковесная портативная утилита, которая может добавить дополнительный функционал в буфер обмена, сохраняя при этом легкость и простоту оригинального приложения. Приложение не имеет графического интерфейса, а выступает в качестве вспомогательного инструмента для буфера обмена, доступ к которому можно получить из системного трея.
Присутствует возможность выполнять различные операции со строками, включая подсчет слов, кодирование и хеширование. На данный момент приложение работает только с текстовым содержимым, но, возможно, в будущем оно будет поддерживать графику или HTML, а также другие полезные дополнительные функции и опции.
Clipnest - это программа, адресованная всем, кто хочет использовать дополнительные операции с буфером обмена, но не хочет, чтобы само приложение казалось слишком перегруженным. Поэтому, если вы регулярно пользуетесь буфером обмена и предпочитаете не переключаться туда-сюда между несколькими приложениями для выполнения некоторых обычных операций со строками, то, возможно, вам стоит попробовать этот инструмент.
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