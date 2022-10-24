Clipnest - это легковесная портативная утилита, которая может добавить дополнительный функционал в буфер обмена, сохраняя при этом легкость и простоту оригинального приложения. Приложение не имеет графического интерфейса, а выступает в качестве вспомогательного инструмента для буфера обмена, доступ к которому можно получить из системного трея.

Присутствует возможность выполнять различные операции со строками, включая подсчет слов, кодирование и хеширование. На данный момент приложение работает только с текстовым содержимым, но, возможно, в будущем оно будет поддерживать графику или HTML, а также другие полезные дополнительные функции и опции.

Clipnest - это программа, адресованная всем, кто хочет использовать дополнительные операции с буфером обмена, но не хочет, чтобы само приложение казалось слишком перегруженным. Поэтому, если вы регулярно пользуетесь буфером обмена и предпочитаете не переключаться туда-сюда между несколькими приложениями для выполнения некоторых обычных операций со строками, то, возможно, вам стоит попробовать этот инструмент.