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Halloween Cooking Games для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:62,92 Мб
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Halloween Cooking Games - кулинарный симулятор, в котором необходимо мастерски жарить вкусные гамбургеры, чтобы бросить вызов себе и стать шеф-поваром в этой безумной кулинарной игре.

Особенности Halloween Cooking Games:

  • Более 25 ресторанов с вкусной и уникальной едой для Хэллоуина, бургерами, гамбургерами, десертами и т.д.
  • Огромный выбор блюд для Хэллоуина.
  • Более 1600 уровней, чтобы завершить кулинарное безумие.
  • Практикуйте свои кулинарные методы и управление.
  • Улучшайте свой ресторан и повышайте уровень, чтобы стать знаменитыми сумасшедшими поварами.
  • Индийское кулинарное безумие без Wi-Fi и интернета.
  • В этой кухонных играх есть вкусные блюда для голодных клиентов в удивительных ресторанах.
  • Обновляйте посуду и кухонные принадлежности, чтобы получить больше удовольствия от игры в ресторане.
  • Участвуйте в ресторанных играх на кухне с помощью квестов, турниров и мощных бонусов за пережаренную еду.
  • Турниры и испытания, в которых нужно участвовать и выигрывать, потрясающая игровая кулинарная лихорадка в кафе-ресторане.
  • Старайтесь не переваривать пищу, используйте бустеры, чтобы пройти ресторанное сумасшествие.
  • Ресторанные оффлайн-игры шеф-повара.
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