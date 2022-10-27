Halloween Cooking Games для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GameiCreate
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|62,92 Мб
Halloween Cooking Games - кулинарный симулятор, в котором необходимо мастерски жарить вкусные гамбургеры, чтобы бросить вызов себе и стать шеф-поваром в этой безумной кулинарной игре.
Особенности Halloween Cooking Games:
- Более 25 ресторанов с вкусной и уникальной едой для Хэллоуина, бургерами, гамбургерами, десертами и т.д.
- Огромный выбор блюд для Хэллоуина.
- Более 1600 уровней, чтобы завершить кулинарное безумие.
- Практикуйте свои кулинарные методы и управление.
- Улучшайте свой ресторан и повышайте уровень, чтобы стать знаменитыми сумасшедшими поварами.
- Индийское кулинарное безумие без Wi-Fi и интернета.
- В этой кухонных играх есть вкусные блюда для голодных клиентов в удивительных ресторанах.
- Обновляйте посуду и кухонные принадлежности, чтобы получить больше удовольствия от игры в ресторане.
- Участвуйте в ресторанных играх на кухне с помощью квестов, турниров и мощных бонусов за пережаренную еду.
- Турниры и испытания, в которых нужно участвовать и выигрывать, потрясающая игровая кулинарная лихорадка в кафе-ресторане.
- Старайтесь не переваривать пищу, используйте бустеры, чтобы пройти ресторанное сумасшествие.
- Ресторанные оффлайн-игры шеф-повара.
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Отзывы о программе Halloween Cooking Games
Admin
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