Zoho Expense - приложение позволяющее автоматизировать учет расходов, отслеживать пробег и отправлять отчеты о расходах на ходу. Это значительно сокращает время, необходимое для записи квитанций, подготовки отчетов о расходах и их утверждения. Приложение будет полезно для путешествующих сотрудников и менеджеров, у которых есть стопки отчетов о расходах, ожидающих утверждения.

Возможности Zoho Expense: