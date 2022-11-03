Zoho Expense для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:25,88 Мб
Zoho Expense скриншот № 1
Zoho Expense скриншот № 2
Zoho Expense скриншот № 3
Zoho Expense скриншот № 4

Zoho Expense - приложение позволяющее автоматизировать учет расходов, отслеживать пробег и отправлять отчеты о расходах на ходу. Это значительно сокращает время, необходимое для записи квитанций, подготовки отчетов о расходах и их утверждения. Приложение будет полезно для путешествующих сотрудников и менеджеров, у которых есть стопки отчетов о расходах, ожидающих утверждения.

Возможности Zoho Expense:

  • Хранение квитанций в цифровом виде. Сбросьте бумажные квитанции.
  • Отслеживание пробега. Благодаря встроенному GPS-трекеру и картам, расходы Zoho регистрируют расходы на километраж для ваших повседневных поездок.
  • Автоматизация учета расходов. Zoho Expense автоматически создает расходы из загруженных вами квитанций. Благодаря функции автоматического сканирования все основные детали, такие как дата, сумма и т.д., фиксируются в расходах.
  • Импорт выписок по кредитным картам. Подключите свою кредитную карту к Zoho Expense, и все ваши ежедневные транзакции по карте будут импортированы.
  • Легкая отчетность о расходах. Нажмите, чтобы объединить расходы, чтобы создать отчет о расходах и отправить его своему менеджеру по электронной почте. Можно распечатать отчеты о расходах с помощью облачного принтера Google.
  • Запись расходов в автономном режиме.
  • Аналитика. Получите быстрый обзор ваших бизнес-расходов в любое время.
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