Broken Link Detector - легкая утилита, которая позволяет проверить любой сайт на наличие неработающих ссылок, а также экспортировать отчеты для дальнейшего анализа. Google рекомендует регулярно проверять ваш сайт на наличие неработающих ссылок. Делать это вручную было бы кошмаром.

Vovsoft Broken Link Detector запускает комплексное сканирование, которое проверяет наличие неработающих гиперссылок. Общеизвестно, что неработающие гиперссылки негативно влияют на ваш сайт, поскольку не только портится пользовательский опыт, но и ухудшается общий рейтинг, поскольку поисковые системы не индексируют вашу страницу. После установки программы на компьютер, вас встречает чистый пользовательский интерфейс, в котором любой может разобраться за несколько секунд. В верхней части главного окна вы можете вставить URL-адрес, который вы хотите проанализировать, с возможностью остановить сканирование в любой момент, воспользовавшись специальной кнопкой.

Если быть более точным, приложение может проверить только доменное имя, строго имя поддомена или все доменные имена, с возможностью рекурсивного сканирования URL. С другой стороны, если вы продвинутый пользователь, возможно, вам захочется взглянуть на вышеупомянутые дополнительные опции, чтобы вы могли управлять таймаутом соединения и ответа, агентом, игнорируемыми расширениями, а также игнорируемыми.