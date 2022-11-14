Штрих-код - это метод представления данных в визуальной, машиночитаемой форме. Штриховые коды представляют данные путем изменения ширины, расстояния и размеров параллельных линий. Линейные или одномерные (1D) штрих-коды могут быть отсканированы специальными оптическими сканерами, называемыми сканерами штрих-кодов.

Генерация тысяч штрих-кодов с различными данными по отдельности может занять много времени. С помощью программы для создания штрих-кодов, такой как Bulk Barcode Generator, вы можете генерировать штрих-коды, содержащие различные простые тексты. Если вы производите массовую продукцию каждый день, вам больше не придется повторять один и тот же процесс создания штрих-кодов.

Хотя существуют различные онлайн-генераторы штрих-кодов, некоторые пользователи предпочитают использовать классическое настольное приложение, не требующее подключения к Интернету. Особенность программы заключается в том, что преобразование выполняется полностью в автономном режиме. Никакая информация о штрих-кодах не отправляется в Интернет. Главное преимущество этой программы заключается в том, что она может легко и быстро создавать более одного штрихкода за один раз. Приложение поддерживает кодировку Code 39.

Как работать с программой: