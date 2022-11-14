Bulk Barcode Generator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Перекодировщики
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,23 Мб
Штрих-код - это метод представления данных в визуальной, машиночитаемой форме. Штриховые коды представляют данные путем изменения ширины, расстояния и размеров параллельных линий. Линейные или одномерные (1D) штрих-коды могут быть отсканированы специальными оптическими сканерами, называемыми сканерами штрих-кодов.
Генерация тысяч штрих-кодов с различными данными по отдельности может занять много времени. С помощью программы для создания штрих-кодов, такой как Bulk Barcode Generator, вы можете генерировать штрих-коды, содержащие различные простые тексты. Если вы производите массовую продукцию каждый день, вам больше не придется повторять один и тот же процесс создания штрих-кодов.
Хотя существуют различные онлайн-генераторы штрих-кодов, некоторые пользователи предпочитают использовать классическое настольное приложение, не требующее подключения к Интернету. Особенность программы заключается в том, что преобразование выполняется полностью в автономном режиме. Никакая информация о штрих-кодах не отправляется в Интернет. Главное преимущество этой программы заключается в том, что она может легко и быстро создавать более одного штрихкода за один раз. Приложение поддерживает кодировку Code 39.
Как работать с программой:
- Откройте программу Vovsoft Bulk Barcode Generator в Windows.
- Загрузите любой текстовый файл, используя меню: Файл > Загрузить.
- Выберите любой каталог, используя меню Файл > Сохранить все в папку.
- Затем программа сделает все остальное за вас, создавая файлы изображений и сохраняя их в указанную директорию.
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