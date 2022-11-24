Copy Files Into Multiple Folders для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,61 Мб
Copy Files Into Multiple Folders - это удобная программа, которая, как следует из ее названия, позволяет пакетно копировать и вставлять файлы в несколько каталогов за несколько секунд. Приложение отлично подходит для тех, кто хочет перенести одновременно несколько файлов в несколько папок сразу без особых усилий.
Файлы, папки или URL-адреса можно добавлять в список с помощью меню или перетаскивания, а также указать, следует ли заменять существующие элементы или элементы, доступные только для чтения. Перед запуском программа автоматически загружает любой введенный URL-адрес. После запуска операции в отдельном окне отображается журнал обработки. Из него можно узнать, какие файлы были скопированы или пропущены. Программа также может распознавать пути, используя переменные среды операционной системы.
Помимо обычной операции копирования, программа также позволяет выполнять операции перемещения и зеркалирования. Поддерживаются общие сетевые диски. С помощью программы можно получить доступ к сопоставленным дискам в локальной сети. Кроме того, программа может работать с основными облачными хранилищами, такими как Dropbox, Google Drive и OneDrive.
Также программа позволяет создавать задачи по расписанию. По сути, она отсчитывает заданное время, по истечению которого программа начинает операцию копирования за вас.
Ключевые особенности Copy Files Into Multiple Folders:
- Поддерживает файлы, каталоги и URL-адреса в качестве источника.
- Можно добавлять вложенные папки и рекурсивные вложенные папки.
- Поддерживает переменные среды.
- Поддерживает сетевые подключенные диски.
- Поддерживает копирование файлов, которые уже используются или открыты.
- Совместимость с основными облачными хранилищами, такими как Dropbox, Google Drive и OneDrive.
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