Cozi Family Organizer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.3.6203 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Cozi Inc.
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20,65 Мб
Cozi Family Organizer - это семейный органайзер с общими списками дел, планированием праздников, списками продуктов, отслеживанием дней рождения, напоминаниями, календарями, планами и многим другим.
Первое, что вам нужно сделать, это создать семейный аккаунт, дать ему имя и установить общий пароль. Члены семьи могут войти в систему с помощью общего пароля через устройство Android или через веб-браузер. Как член семьи, вы можете добавлять новые события в календарь, планировать ужины и устанавливать напоминания. Для этого откройте раздел Календарь в нижней части экрана.
Главный экран - это место, где вы можете просмотреть обзор предстоящих событий, списки дел и пунктов, а также списки покупок. Каждое событие может иметь описание, дату и час, местоположение, примечание, уведомление о событии и напоминание.
Чтобы создать новые списки покупок или дел, перейдите в одноименный раздел приложения - "Списки". Вы можете проверять элементы, добавлять новые, а также переименовывать, редактировать или удалять списки. В приложении также есть набор предустановленных списков, которые вы можете использовать.
Семейные обеды очень важны, и, будучи семейным органайзером, Cozi не обходит этот аспект. Зайдите в раздел "Рецепты" и выполните поиск по ингредиентам, вкусу или названию. После краткого просмотра рецепта вы можете составить список продуктов и отправиться за покупками.
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