Avrora для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.24.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Boosters
|Категория:
|Биоритмы, сонники
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|92,47 Мб
Avrora - приложение предлагает комплексное решение для людей с бессонницей, которые испытывают проблемы со сном или засыпанием. Оно отслеживает ваш режим сна и создает ритуал и расписание сна.
Приложение начинается с короткого теста, чтобы выяснить, какие привычки и время сна и области сна вас интересуют, будь то борьба с бессонницей, снижение тревожности или более быстрое засыпание. После короткого анализа вам предоставляется ритуал сна с дыхательными упражнениями, рассказом и шагом медитации, успокаивающими звуками, храпом, голосовым напоминаний и умным будильником.
Чтобы увидеть полный отчет о данных вашего сна, перейдите в раздел "Основные моменты". В нем представлены подробные данные о продолжительности сна, его глубине, храпе и записи голоса на основе календаря. Avrora оснащен пульсометром, с помощью которого вы можете проверить свой ЧСС (ударов в минуту) через камеру. Просто поднесите большой палец к камере и запустите процесс измерения.
В окне "Тренды" вы найдете графики со значениями и данными о графике сна, времени и продолжительности пробуждения, а также глубине сна. Все данные распределены по неделям.
В соответствии с ритуалом сна, который предлагает Avrora, вы можете включить умный будильник. Он анализирует ваш сон и мягко будит вас во время самой легкой фазы сна под различные песни.
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