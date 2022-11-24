Avrora для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.24.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Биоритмы, сонники
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:92,47 Мб
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Avrora - приложение предлагает комплексное решение для людей с бессонницей, которые испытывают проблемы со сном или засыпанием. Оно отслеживает ваш режим сна и создает ритуал и расписание сна.

Приложение начинается с короткого теста, чтобы выяснить, какие привычки и время сна и области сна вас интересуют, будь то борьба с бессонницей, снижение тревожности или более быстрое засыпание. После короткого анализа вам предоставляется ритуал сна с дыхательными упражнениями, рассказом и шагом медитации, успокаивающими звуками, храпом, голосовым напоминаний и умным будильником.

Чтобы увидеть полный отчет о данных вашего сна, перейдите в раздел "Основные моменты". В нем представлены подробные данные о продолжительности сна, его глубине, храпе и записи голоса на основе календаря. Avrora оснащен пульсометром, с помощью которого вы можете проверить свой ЧСС (ударов в минуту) через камеру. Просто поднесите большой палец к камере и запустите процесс измерения.

В окне "Тренды" вы найдете графики со значениями и данными о графике сна, времени и продолжительности пробуждения, а также глубине сна. Все данные распределены по неделям.

В соответствии с ритуалом сна, который предлагает Avrora, вы можете включить умный будильник. Он анализирует ваш сон и мягко будит вас во время самой легкой фазы сна под различные песни.

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