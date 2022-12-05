Samsung Android USB Driver for Windows для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.59 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Программы для драйверов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:35,4 Мб
Samsung Android USB Driver for Windows скриншот № 1
Samsung Android USB Driver for Windows скриншот № 2
Samsung Android USB Driver for Windows скриншот № 3

Android USB Driver for Windows - данный драйвер нужен только в том случае, если вы разрабатываете под Windows и хотите подключить устройство Samsung Android к своей среде разработки через USB.

Для начала использования необходимо открыть скачанный файл формата .exe и следовать инструкциям менеджера установки. После завершения установки и перезагрузки компьютера достаточно просто подключить свой смартфон к ПК.

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