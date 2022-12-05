Samsung Android USB Driver for Windows для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.59 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Samsung Electronics Co., Ltd.
|Категория:
|Программы для драйверов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|35,4 Мб
Android USB Driver for Windows - данный драйвер нужен только в том случае, если вы разрабатываете под Windows и хотите подключить устройство Samsung Android к своей среде разработки через USB.
Для начала использования необходимо открыть скачанный файл формата .exe и следовать инструкциям менеджера установки. После завершения установки и перезагрузки компьютера достаточно просто подключить свой смартфон к ПК.
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