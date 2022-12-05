Android USB Driver for Windows - данный драйвер нужен только в том случае, если вы разрабатываете под Windows и хотите подключить устройство Samsung Android к своей среде разработки через USB.

Для начала использования необходимо открыть скачанный файл формата .exe и следовать инструкциям менеджера установки. После завершения установки и перезагрузки компьютера достаточно просто подключить свой смартфон к ПК.