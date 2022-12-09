HOLi для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Stark Coding
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|74,05 Мб
HOLi - маленькое приложение-помощник для тех, кто работает дома, которое напоминает пользователям о том, когда нужно сделать перерыв, выпить воды или прогуляться. HOLi было разработано как приложение-напоминание для сотрудников домашних офисов, которые слишком сильно увлекаются своей работой и забывают сделать перерыв на обед, встать время от времени, попить воды и прогуляться несколько минут.
На главном экране есть три категории: пауза, водный баланс и учет времени. Откройте окно "Пауза" и выберите время для восстановления (5-минутный перерыв, растяжка, проветривание), обеденного перерыва (обед или прогулка) и важных дат.
Откройте экран "Водный баланс" и начните отслеживать свои цели по потреблению жидкости. Коснитесь значка кофе, стакана с водой, банки с газировкой или значка сока, чтобы добавить процент к основной цели. В верхней части экрана находится календарь и ежедневные цели.
На экране "Отслеживание времени" вы можете контролировать свое рабочее время день за днем и отслеживать отклонения и сверхурочные. Выберите время начала и время окончания, добавьте рабочие часы, приостановите и запустите таймер. Вы также можете добавить напоминание о часах регистрации и выезда, об окончании рабочего времени и напоминание о паузе.
Чтобы сбросить настройки напоминаний, переключиться в режим отпуска или изменить язык по умолчанию, откройте окно Настройки.
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Admin
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