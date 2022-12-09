HOLi - маленькое приложение-помощник для тех, кто работает дома, которое напоминает пользователям о том, когда нужно сделать перерыв, выпить воды или прогуляться. HOLi было разработано как приложение-напоминание для сотрудников домашних офисов, которые слишком сильно увлекаются своей работой и забывают сделать перерыв на обед, встать время от времени, попить воды и прогуляться несколько минут.

На главном экране есть три категории: пауза, водный баланс и учет времени. Откройте окно "Пауза" и выберите время для восстановления (5-минутный перерыв, растяжка, проветривание), обеденного перерыва (обед или прогулка) и важных дат.

Откройте экран "Водный баланс" и начните отслеживать свои цели по потреблению жидкости. Коснитесь значка кофе, стакана с водой, банки с газировкой или значка сока, чтобы добавить процент к основной цели. В верхней части экрана находится календарь и ежедневные цели.

На экране "Отслеживание времени" вы можете контролировать свое рабочее время день за днем и отслеживать отклонения и сверхурочные. Выберите время начала и время окончания, добавьте рабочие часы, приостановите и запустите таймер. Вы также можете добавить напоминание о часах регистрации и выезда, об окончании рабочего времени и напоминание о паузе.

Чтобы сбросить настройки напоминаний, переключиться в режим отпуска или изменить язык по умолчанию, откройте окно Настройки.