Directory Monitor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,2 Мб
Directory Monitor - это надежный инструмент для наблюдения за папками и/или сетевыми ресурсами, который может отслеживать и определять, что происходит в ваших каталогах.
Программа будет следить за изменениями файлов и папок, удалениями, модификациями, добавлением новых файлов в режиме реального времени. Любые изменения, сделанные пользователями или системой, будут обнаружены утилитой. Можно экспортировать журналы изменений каталогов в файлы TXT или CSV, чтобы сохранить и проанализировать их позже.
Directory Monitor - это интуитивно понятная утилита, позволяющая легко отслеживать изменения, которые могут происходить в папке или сетевом ресурсе. Весь рабочий процесс довольно прост: вы запускаете приложение, выбираете интересующую вас папку и позволяете программе начать ее мониторинг.
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