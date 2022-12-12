Directory Monitor - это надежный инструмент для наблюдения за папками и/или сетевыми ресурсами, который может отслеживать и определять, что происходит в ваших каталогах.

Программа будет следить за изменениями файлов и папок, удалениями, модификациями, добавлением новых файлов в режиме реального времени. Любые изменения, сделанные пользователями или системой, будут обнаружены утилитой. Можно экспортировать журналы изменений каталогов в файлы TXT или CSV, чтобы сохранить и проанализировать их позже.

Directory Monitor - это интуитивно понятная утилита, позволяющая легко отслеживать изменения, которые могут происходить в папке или сетевом ресурсе. Весь рабочий процесс довольно прост: вы запускаете приложение, выбираете интересующую вас папку и позволяете программе начать ее мониторинг.