Directory Monitor для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,2 Мб
Directory Monitor скриншот № 1
Directory Monitor скриншот № 2

Directory Monitor - это надежный инструмент для наблюдения за папками и/или сетевыми ресурсами, который может отслеживать и определять, что происходит в ваших каталогах.

Программа будет следить за изменениями файлов и папок, удалениями, модификациями, добавлением новых файлов в режиме реального времени. Любые изменения, сделанные пользователями или системой, будут обнаружены утилитой. Можно экспортировать журналы изменений каталогов в файлы TXT или CSV, чтобы сохранить и проанализировать их позже.

Directory Monitor - это интуитивно понятная утилита, позволяющая легко отслеживать изменения, которые могут происходить в папке или сетевом ресурсе. Весь рабочий процесс довольно прост: вы запускаете приложение, выбираете интересующую вас папку и позволяете программе начать ее мониторинг.

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