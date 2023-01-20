Keyran - утилита для создания и воспроизведения макросов любой сложности. Утилита позволяет создавать определенный алгоритм автоматических нажатий клавиш мышки и клавиатуры, настраивать срабатывание макросов по определению цвета и многое другое.



Утилита имеет гибкий редактор макросов, содержащий в себе опции перемещения по координатам, определения цвета, смену языка клавиатуры, циклы, случайную задержку между командами, запись действий с клавиатуры и мышки. В настройках программы присутствует функция работы в режиме инкогнито, позволяющая скрыть программу в системных процессах.



В составе утилиты присутствует база данных готовых макросов (~8000 шаблонов).



Основные возможности утилиты:



многопользовательский режим;

минимизация в системный трей;

"привязка" к определенному окну;

установка макросов на сочетание клавиш;

совместимость с любой переферией;

поддержка формата "amc".