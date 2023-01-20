Keyran для Windows

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Лицензия: Демо версия | Цена: 300 RUB
Версия:1.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Внешние устройства - Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,18 Мб
Keyran скриншот № 1
Keyran скриншот № 2
Keyran скриншот № 3
Keyran скриншот № 4

Keyran - утилита для создания и воспроизведения макросов любой сложности. Утилита позволяет создавать определенный алгоритм автоматических нажатий клавиш мышки и клавиатуры, настраивать срабатывание макросов по определению цвета и многое другое. 

Утилита имеет гибкий редактор макросов, содержащий в себе опции перемещения по координатам, определения цвета, смену языка клавиатуры, циклы, случайную задержку между командами, запись действий с клавиатуры и мышки. В настройках программы присутствует функция работы в режиме инкогнито, позволяющая скрыть программу в системных процессах.

В составе утилиты присутствует база данных готовых макросов (~8000 шаблонов).

Основные возможности утилиты:
 

  • многопользовательский режим;
  • минимизация в системный трей;
  • "привязка" к определенному окну;
  • установка макросов на сочетание клавиш;
  • совместимость с любой переферией; 
  • поддержка формата "amc".
Что нового в Keyran 1.3.2?
  • добавлена возможность загрузки драйвера при запуске утилиты;
  • исправлен баг с клавиатурой;
  • исправлена ошибка воспроизведения звукового сообщения;
  • исправлена ошибка в команде определения цвета.
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