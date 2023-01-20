Keyran для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: 300 RUB
|Версия:
|1.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Keyran
|Категории:
|Внешние устройства - Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,18 Мб
Keyran - утилита для создания и воспроизведения макросов любой сложности. Утилита позволяет создавать определенный алгоритм автоматических нажатий клавиш мышки и клавиатуры, настраивать срабатывание макросов по определению цвета и многое другое.
Утилита имеет гибкий редактор макросов, содержащий в себе опции перемещения по координатам, определения цвета, смену языка клавиатуры, циклы, случайную задержку между командами, запись действий с клавиатуры и мышки. В настройках программы присутствует функция работы в режиме инкогнито, позволяющая скрыть программу в системных процессах.
В составе утилиты присутствует база данных готовых макросов (~8000 шаблонов).
Основные возможности утилиты:
- многопользовательский режим;
- минимизация в системный трей;
- "привязка" к определенному окну;
- установка макросов на сочетание клавиш;
- совместимость с любой переферией;
- поддержка формата "amc".
- добавлена возможность загрузки драйвера при запуске утилиты;
- исправлен баг с клавиатурой;
- исправлена ошибка воспроизведения звукового сообщения;
- исправлена ошибка в команде определения цвета.
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