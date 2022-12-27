Icecream Video Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.24 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8, 7, Vista, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Icecream Apps
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|35,13 Мб
Icecream Video Converter - приложение, которое позволяет бесплатно конвертировать несколько видеофайлов одновременно. Присутствует возможность создать очередь файлов и выключить компьютер или перевести его в спящий режим, когда конвертирование будет завершено.
Можно обрезать файлы, изменять разрешение выходных файлов вручную или выбирать готовые пресеты, добавлять текстовый водяной знак или изображение в качестве водяного знака. Добавляйте субтитры и удаляйте звук из видео.
Особенности Icecream Video Converter:
- Возможность добавить несколько файлов в очередь программы, чтобы изменить формат загруженных видео всего за один клик (при необходимости примените настройки ко всем файлам).
- Возможность обрабатывать видео по одному.
- Поддержка всех самых популярных форматов видео: MP4, AVI, MKV, 3GP, WMV, MOV, M4V, MPG, M2TS, MTS и другие.
- Предварительные настройки для различных устройств (iPad, iPhone, Android, PS5 и т.д.).
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