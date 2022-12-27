Icecream Video Converter - приложение, которое позволяет бесплатно конвертировать несколько видеофайлов одновременно. Присутствует возможность создать очередь файлов и выключить компьютер или перевести его в спящий режим, когда конвертирование будет завершено.

Можно обрезать файлы, изменять разрешение выходных файлов вручную или выбирать готовые пресеты, добавлять текстовый водяной знак или изображение в качестве водяного знака. Добавляйте субтитры и удаляйте звук из видео.

Особенности Icecream Video Converter: