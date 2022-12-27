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Icecream Video Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.24 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:35,13 Мб
Icecream Video Converter скриншот № 1
Icecream Video Converter скриншот № 2
Icecream Video Converter скриншот № 3

Icecream Video Converter - приложение, которое позволяет бесплатно конвертировать несколько видеофайлов одновременно. Присутствует возможность создать очередь файлов и выключить компьютер или перевести его в спящий режим, когда конвертирование будет завершено.

Можно обрезать файлы, изменять разрешение выходных файлов вручную или выбирать готовые пресеты, добавлять текстовый водяной знак или изображение в качестве водяного знака. Добавляйте субтитры и удаляйте звук из видео.

Особенности Icecream Video Converter:

  • Возможность добавить несколько файлов в очередь программы, чтобы изменить формат загруженных видео всего за один клик (при необходимости примените настройки ко всем файлам).
  • Возможность обрабатывать видео по одному.
  • Поддержка всех самых популярных форматов видео: MP4, AVI, MKV, 3GP, WMV, MOV, M4V, MPG, M2TS, MTS и другие.
  • Предварительные настройки для различных устройств (iPad, iPhone, Android, PS5 и т.д.).
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