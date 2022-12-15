Sketch Photo Maker для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:25,65 Мб
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Sketch Photo Maker скриншот № 4

Sketch Photo Maker - мобильное приложение, которое позволяет пользователям превращать свои цифровые фотографии в эскизы или рисунки, используя различные стили, от карандаша, ручки, парижского стиля и мелка до стиля Венеции или Санторини.

Как правило, подобные приложения используют различные фильтры и эффекты для преобразования внешнего вида фотографии в эскиз или рисунок. Sketch Photo Maker не является исключением. Пользовательский интерфейс довольно прост и интуитивно понятен. Здесь есть кнопка для того, чтобы поделиться приложением с друзьями, кнопка для выставления оценок и самая важная кнопка для выбора изображения, которое вы хотите обработать и превратить в эскиз.

Эскизная фотография - это тип цифрового изображения, которое создается путем наложения соответствующего эффекта на обычную фотографию. Это можно сделать с помощью различных методов. Скетч-фотографии обычно имеют нарисованный от руки или раскрашенный вручную вид и могут быть созданы в различных стилях. Эскизные фотографии часто используются как творческий способ придать уникальность и художественность обычным фотографиям.

Что касается стилей или фильтров, то присутствует широкий список на выбор, например фильтр "Эскиз", "Карандаш", "Перо", "Парижский стиль", "Пастель", "Бумага", "Краски", "Мелки", "Венеция" или "Санторини".

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