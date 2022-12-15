Sketch Photo Maker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|118 Apps
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|25,65 Мб
Sketch Photo Maker - мобильное приложение, которое позволяет пользователям превращать свои цифровые фотографии в эскизы или рисунки, используя различные стили, от карандаша, ручки, парижского стиля и мелка до стиля Венеции или Санторини.
Как правило, подобные приложения используют различные фильтры и эффекты для преобразования внешнего вида фотографии в эскиз или рисунок. Sketch Photo Maker не является исключением. Пользовательский интерфейс довольно прост и интуитивно понятен. Здесь есть кнопка для того, чтобы поделиться приложением с друзьями, кнопка для выставления оценок и самая важная кнопка для выбора изображения, которое вы хотите обработать и превратить в эскиз.
Эскизная фотография - это тип цифрового изображения, которое создается путем наложения соответствующего эффекта на обычную фотографию. Это можно сделать с помощью различных методов. Скетч-фотографии обычно имеют нарисованный от руки или раскрашенный вручную вид и могут быть созданы в различных стилях. Эскизные фотографии часто используются как творческий способ придать уникальность и художественность обычным фотографиям.
Что касается стилей или фильтров, то присутствует широкий список на выбор, например фильтр "Эскиз", "Карандаш", "Перо", "Парижский стиль", "Пастель", "Бумага", "Краски", "Мелки", "Венеция" или "Санторини".
Adobe Photoshop Express 8.0.929
Adobe Photoshop Express – простое и быстрое редактирование ваших фотографий и изображений....
Удобное в использовании приложение для мобильных устройств под управлением Android, с...
Мощная рисовалка для Android-смартфонов и планшетов, которая предлагает все необходимые...
Adobe Photoshop Mix - набор функциональных инструментов, благодаря которым пользователь может с...
Приложение, благодаря которому создание красивых дизайнов для работы, учебы и...
Программа для создания эскизов и линейных рисунков. Раскрашивайте свои произведения в...
Отзывы о программе Sketch Photo Maker
Admin
Отзывов о программе Sketch Photo Maker 1.0.3 пока нет, можете добавить...