Sketch Photo Maker - мобильное приложение, которое позволяет пользователям превращать свои цифровые фотографии в эскизы или рисунки, используя различные стили, от карандаша, ручки, парижского стиля и мелка до стиля Венеции или Санторини.

Как правило, подобные приложения используют различные фильтры и эффекты для преобразования внешнего вида фотографии в эскиз или рисунок. Sketch Photo Maker не является исключением. Пользовательский интерфейс довольно прост и интуитивно понятен. Здесь есть кнопка для того, чтобы поделиться приложением с друзьями, кнопка для выставления оценок и самая важная кнопка для выбора изображения, которое вы хотите обработать и превратить в эскиз.

Эскизная фотография - это тип цифрового изображения, которое создается путем наложения соответствующего эффекта на обычную фотографию. Это можно сделать с помощью различных методов. Скетч-фотографии обычно имеют нарисованный от руки или раскрашенный вручную вид и могут быть созданы в различных стилях. Эскизные фотографии часто используются как творческий способ придать уникальность и художественность обычным фотографиям.

Что касается стилей или фильтров, то присутствует широкий список на выбор, например фильтр "Эскиз", "Карандаш", "Перо", "Парижский стиль", "Пастель", "Бумага", "Краски", "Мелки", "Венеция" или "Санторини".