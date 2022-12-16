Dummy File Generator - это простой инструмент, который может помочь вам быстро и легко генерировать образцы файлов или фейковые файлы размером в мегабайтах, гигабайтах и т.д.

Выберите папку назначения, введите имена файлов, включая расширения файлов - можно создать пустые файлы или установить размер файла (с помощью меню "Опции"). Также можно ввести несколько файлов, которые хотите сгенерировать, или создать только один файл. Наконец, нажмите кнопку "Generate", и программа начнет создавать выходные файлы.

Приложение чрезвычайно просто в использовании. Приложение поставляется со списком предопределенных имен для тестовых файлов, но вы можете удалить этот список и ввести свои собственные имена файлов вместе с соответствующими расширениями. Следует помнить, что Vovsoft Dummy File Generator может создавать пустые файлы, что является его поведением по умолчанию, но вы также можете установить размер выходных файлов. Можно генерировать файлы размером от нескольких байт до гигабайта. Этот инструмент может быть полезен, если вам нужно создать случайные фейковые файлы. Просто выберите размер, местоположение будущих файлов и нажмите кнопку "Generate".

Вместо того чтобы создавать пустые файлы, вы также можете создавать файлы с определенным содержимым. Очень легко создавать файлы с фиксированным символом или фиксированными строками. Для этого достаточно открыть опцию "Содержимое файла" в меню "Вид".