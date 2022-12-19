Musify Music Downloader для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:47,38 Мб
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Musify Music Downloader - инструмент, позволяющий эффективно скачивать музыку со Spotify, SoundCloud, Vevo и множества других стриминговых сервисов. Присутствует возможность копировать и вставлять музыку Spotify и YouTube Music, альбомы, исполнителей или URL плейлиста, также легко конвертировать их в MP3, M4A, OGG, AAC и другие форматы даже без учетной записи Spotify Premium или YouTube Premium.

Можно импортировать ваши медиафайлы, чтобы преобразовать их в формат MP3, M4A, WAV в высоком качестве и наслаждаться прослушиванием на музыкальных плеерах, таких как iTunes, QuickTime, Windows Media Player, Roxio Popcorn, Toast или различных мобильных устройствах.

После установки и запуска программы, она автоматически определяет наличие совместимого URL-адреса в буфере обмена и загружает его в главное окно. Поддерживаются такие сервисы, как YouTube, Spotify, SoundCloud, Facebook, Instagram, TikTok, Bandcamp, Vimeo, BBC и многие другие. Можно ограничить максимальное количество одновременных загрузок, а также определить формат вывода по умолчанию и уровень его качества.

Особенности Musify Music Downloader:

  • Загрузка Spotify Songs без Premium.
  • Загрузка YouTube Music без Premium.
  • Преобразование медиафайлов в формат MP3, M4A, WAV в высоком качестве.
  • Возможность загружать аудиозаписи в форматах MP3, M4A, OGG, WAV, AAC и FLAC без потерь и с сохранением исходного качества звука.
  • Поддерживает легкое извлечение фоновой музыки из онлайн-видео.
  • Все теги ID3 останутся нетронутыми, включая название, обложку, исполнителя, альбом и т.д.
  • Поддержка прокси.
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