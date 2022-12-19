Musify Music Downloader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|iTubeGo
|Категории:
|другое - Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|47,38 Мб
Musify Music Downloader - инструмент, позволяющий эффективно скачивать музыку со Spotify, SoundCloud, Vevo и множества других стриминговых сервисов. Присутствует возможность копировать и вставлять музыку Spotify и YouTube Music, альбомы, исполнителей или URL плейлиста, также легко конвертировать их в MP3, M4A, OGG, AAC и другие форматы даже без учетной записи Spotify Premium или YouTube Premium.
Можно импортировать ваши медиафайлы, чтобы преобразовать их в формат MP3, M4A, WAV в высоком качестве и наслаждаться прослушиванием на музыкальных плеерах, таких как iTunes, QuickTime, Windows Media Player, Roxio Popcorn, Toast или различных мобильных устройствах.
После установки и запуска программы, она автоматически определяет наличие совместимого URL-адреса в буфере обмена и загружает его в главное окно. Поддерживаются такие сервисы, как YouTube, Spotify, SoundCloud, Facebook, Instagram, TikTok, Bandcamp, Vimeo, BBC и многие другие. Можно ограничить максимальное количество одновременных загрузок, а также определить формат вывода по умолчанию и уровень его качества.
Особенности Musify Music Downloader:
- Загрузка Spotify Songs без Premium.
- Загрузка YouTube Music без Premium.
- Преобразование медиафайлов в формат MP3, M4A, WAV в высоком качестве.
- Возможность загружать аудиозаписи в форматах MP3, M4A, OGG, WAV, AAC и FLAC без потерь и с сохранением исходного качества звука.
- Поддерживает легкое извлечение фоновой музыки из онлайн-видео.
- Все теги ID3 останутся нетронутыми, включая название, обложку, исполнителя, альбом и т.д.
- Поддержка прокси.
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