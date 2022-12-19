Musify Music Downloader - инструмент, позволяющий эффективно скачивать музыку со Spotify, SoundCloud, Vevo и множества других стриминговых сервисов. Присутствует возможность копировать и вставлять музыку Spotify и YouTube Music, альбомы, исполнителей или URL плейлиста, также легко конвертировать их в MP3, M4A, OGG, AAC и другие форматы даже без учетной записи Spotify Premium или YouTube Premium.

Можно импортировать ваши медиафайлы, чтобы преобразовать их в формат MP3, M4A, WAV в высоком качестве и наслаждаться прослушиванием на музыкальных плеерах, таких как iTunes, QuickTime, Windows Media Player, Roxio Popcorn, Toast или различных мобильных устройствах.

После установки и запуска программы, она автоматически определяет наличие совместимого URL-адреса в буфере обмена и загружает его в главное окно. Поддерживаются такие сервисы, как YouTube, Spotify, SoundCloud, Facebook, Instagram, TikTok, Bandcamp, Vimeo, BBC и многие другие. Можно ограничить максимальное количество одновременных загрузок, а также определить формат вывода по умолчанию и уровень его качества.

Особенности Musify Music Downloader: