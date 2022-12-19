Duplicate File Finder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,99 Мб
Duplicate File Finder - это инструмент для поиска дубликатов файлов на вашем компьютере. Он может сканировать имена файлов, размеры файлов или их содержимое (с использованием алгоритма SHA-1).
У вас могут быть сотни фотографий, видео, музыкальных файлов или документов, которые лежат в разных папках. У вас заканчивается дисковое пространство на компьютере, но сортировка файлов кажется непосильной задачей, потому что их слишком много. Данная утилита поможет вам найти и удалить ненужные дубликаты файлов, чтобы освободить место на диске и лучше организовать ваши коллекции файлов. Вы сможете полностью контролировать список дубликатов и решать, какой из файлов оставить.
Основные возможности Duplicate File Finder:
- Сравнение имен файлов.
- Сравнение размера файла.
- Сравнение содержимого файлов (SHA-1).
- Перетаскивание папок.
- Экспорт списка файлов с использованием формата CSV.
- Экспорт списка дубликатов в формате CSV.
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