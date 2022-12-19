Duplicate File Finder для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Поиск файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,99 Мб
Duplicate File Finder скриншот № 1

Duplicate File Finder - это инструмент для поиска дубликатов файлов на вашем компьютере. Он может сканировать имена файлов, размеры файлов или их содержимое (с использованием алгоритма SHA-1).

У вас могут быть сотни фотографий, видео, музыкальных файлов или документов, которые лежат в разных папках. У вас заканчивается дисковое пространство на компьютере, но сортировка файлов кажется непосильной задачей, потому что их слишком много. Данная утилита поможет вам найти и удалить ненужные дубликаты файлов, чтобы освободить место на диске и лучше организовать ваши коллекции файлов. Вы сможете полностью контролировать список дубликатов и решать, какой из файлов оставить.

Основные возможности Duplicate File Finder:

  • Сравнение имен файлов.
  • Сравнение размера файла.
  • Сравнение содержимого файлов (SHA-1).
  • Перетаскивание папок.
  • Экспорт списка файлов с использованием формата CSV.
  • Экспорт списка дубликатов в формате CSV.
ТОП-сегодня раздела "Поиск файлов"
 

скачать EverythingEverything 1.4.1.1022

Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По...

скачать WizTreeWizTree 4.07

WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске...

скачать DupKillerDupKiller 0.8.2

DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих...

скачать Duplicate CleanerDuplicate Cleaner 4.1.2 Free

Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото,...

скачать AllDupAllDup 4.5.24

AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере...

скачать BulkFileChangerBulkFileChanger 1.72

BulkFileChanger - небольшая утилита, позволяющая создавать списки файлов из нескольких папок, а затем проводить какие-либо действия с ними...

Отзывы о программе Duplicate File Finder

Admin

Отзывов о программе Duplicate File Finder 1.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв