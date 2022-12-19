Duplicate File Finder - это инструмент для поиска дубликатов файлов на вашем компьютере. Он может сканировать имена файлов, размеры файлов или их содержимое (с использованием алгоритма SHA-1).

У вас могут быть сотни фотографий, видео, музыкальных файлов или документов, которые лежат в разных папках. У вас заканчивается дисковое пространство на компьютере, но сортировка файлов кажется непосильной задачей, потому что их слишком много. Данная утилита поможет вам найти и удалить ненужные дубликаты файлов, чтобы освободить место на диске и лучше организовать ваши коллекции файлов. Вы сможете полностью контролировать список дубликатов и решать, какой из файлов оставить.

Основные возможности Duplicate File Finder: