ArtPlay - программа, которая помогает пользователям редактировать и создавать анимированные видео на своих смартфонах, используя свои изображения и видео на основе заранее заданных шаблонов. Имеет ряд функций и инструментов для добавления анимации, спецэффектов и других элементов к видео для создания увлекательного и визуально привлекательного контента.

В приложении есть несколько категорий шаблонов, включая "Мультвидео", "Магия времени", "Смешные лица", "Животные", "Мультфото" и пр. Чтобы использовать шаблон в приложении, выберите один из доступных вариантов и нажмите кнопку "Использовать шаблон". Затем вам будет предложено либо сделать селфи, либо выбрать существующее изображение для обработки с помощью выбранного шаблона.

В результате получается визуальный стиль мультфильма или анимационного видео, для которого характерны яркие цвета, простые формы и преувеличенные черты. Он часто ассоциируется с игривым и причудливым видом и ощущением, и часто используется для создания видео или изображений, которые должны быть юмористическими или легкомысленными.

Чтобы получить доступ к инструментам создания gif, нажмите кнопку "Плюс". Это даст вам возможность создать gif из фотографии или видео, а также просмотреть все ранее сохраненные гифки. С помощью ArtPlay вы можете создавать gif-файлы, комбинируя несколько видео или изображений. Это позволяет создавать динамичные, анимированные gif-файлы, которыми можно поделиться с другими.