ArtPlay для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Hideaway Technology Limited
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|110,46 Мб
ArtPlay - программа, которая помогает пользователям редактировать и создавать анимированные видео на своих смартфонах, используя свои изображения и видео на основе заранее заданных шаблонов. Имеет ряд функций и инструментов для добавления анимации, спецэффектов и других элементов к видео для создания увлекательного и визуально привлекательного контента.
В приложении есть несколько категорий шаблонов, включая "Мультвидео", "Магия времени", "Смешные лица", "Животные", "Мультфото" и пр. Чтобы использовать шаблон в приложении, выберите один из доступных вариантов и нажмите кнопку "Использовать шаблон". Затем вам будет предложено либо сделать селфи, либо выбрать существующее изображение для обработки с помощью выбранного шаблона.
В результате получается визуальный стиль мультфильма или анимационного видео, для которого характерны яркие цвета, простые формы и преувеличенные черты. Он часто ассоциируется с игривым и причудливым видом и ощущением, и часто используется для создания видео или изображений, которые должны быть юмористическими или легкомысленными.
Чтобы получить доступ к инструментам создания gif, нажмите кнопку "Плюс". Это даст вам возможность создать gif из фотографии или видео, а также просмотреть все ранее сохраненные гифки. С помощью ArtPlay вы можете создавать gif-файлы, комбинируя несколько видео или изображений. Это позволяет создавать динамичные, анимированные gif-файлы, которыми можно поделиться с другими.
Бесплатное Android-приложение, которое использует различные фильтры и эффекты для...
Adobe Illustrator Draw – работайте со слоями для изображений и рисунков и создавайте настоящие...
Adobe Lightroom Mobile - функциональное и удобное в эксплуатации приложение, представляющее собой...
Adobe Photoshop Fix – мощный инструмент для ретуширования и восстановления фотографий и...
Позитивное приложение, которое использует принцип нейронных сетей, и позволяет с помощью...
Продвинутый фоторедактор для Android, который позволяет творить с изображениями абсолютно...
Отзывы о программе ArtPlay
Admin
Отзывов о программе ArtPlay 1.4.6 пока нет, можете добавить...