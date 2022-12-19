ArtPlay для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:110,46 Мб
ArtPlay скриншот № 1
ArtPlay скриншот № 2
ArtPlay скриншот № 3
ArtPlay скриншот № 4

ArtPlay - программа, которая помогает пользователям редактировать и создавать анимированные видео на своих смартфонах, используя свои изображения и видео на основе заранее заданных шаблонов. Имеет ряд функций и инструментов для добавления анимации, спецэффектов и других элементов к видео для создания увлекательного и визуально привлекательного контента.

В приложении есть несколько категорий шаблонов, включая "Мультвидео", "Магия времени", "Смешные лица", "Животные", "Мультфото" и пр. Чтобы использовать шаблон в приложении, выберите один из доступных вариантов и нажмите кнопку "Использовать шаблон". Затем вам будет предложено либо сделать селфи, либо выбрать существующее изображение для обработки с помощью выбранного шаблона.

В результате получается визуальный стиль мультфильма или анимационного видео, для которого характерны яркие цвета, простые формы и преувеличенные черты. Он часто ассоциируется с игривым и причудливым видом и ощущением, и часто используется для создания видео или изображений, которые должны быть юмористическими или легкомысленными.

Чтобы получить доступ к инструментам создания gif, нажмите кнопку "Плюс". Это даст вам возможность создать gif из фотографии или видео, а также просмотреть все ранее сохраненные гифки. С помощью ArtPlay вы можете создавать gif-файлы, комбинируя несколько видео или изображений. Это позволяет создавать динамичные, анимированные gif-файлы, которыми можно поделиться с другими.

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