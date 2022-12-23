Filename Lister для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|4.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,23 Мб
Filename Lister - это простая в использовании программа для составления списка файлов, которая может составлять список и экспортировать структуры папок. Дает возможность выбрать любой диск или каталог, чтобы перечислить все содержащиеся в нем файлы, папки или и то, и другое. Также доступны опции экспорта, если вы хотите не просто просмотреть перечисленные элементы, но и сохранить эту информацию в файл.
Послеустановки, вас встречает простое окно с простым и понятным интерфейсом, в котором вы можете начать работу, выбрав диск или каталог для сканирования. Программа поддерживает очень длинные пути и имена файлов (длиннее 260 символов), а также может отображать длину имени файла, размер файла или папки, а также дату последнего изменения.
Основные функции Filename Lister:
- Сортировать по имени файла или размеру файла.
- Фильтр файлов.
- Чувствительный к регистру или нечувствительный к регистру фильтр.
- Возможность включить вложенные папки.
- Копирование путей файлов.
- Отображение значков файлов.
- Скрытие начального пути.
- Скрытие расширения файла.
- Экспорт в файл CSV или TXT.
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