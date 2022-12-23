Filename Lister для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:4.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,23 Мб
Filename Lister скриншот № 1

Filename Lister - это простая в использовании программа для составления списка файлов, которая может составлять список и экспортировать структуры папок. Дает возможность выбрать любой диск или каталог, чтобы перечислить все содержащиеся в нем файлы, папки или и то, и другое. Также доступны опции экспорта, если вы хотите не просто просмотреть перечисленные элементы, но и сохранить эту информацию в файл.

Послеустановки, вас встречает простое окно с простым и понятным интерфейсом, в котором вы можете начать работу, выбрав диск или каталог для сканирования. Программа поддерживает очень длинные пути и имена файлов (длиннее 260 символов), а также может отображать длину имени файла, размер файла или папки, а также дату последнего изменения.

Основные функции Filename Lister:

  • Сортировать по имени файла или размеру файла.
  • Фильтр файлов.
  • Чувствительный к регистру или нечувствительный к регистру фильтр.
  • Возможность включить вложенные папки.
  • Копирование путей файлов.
  • Отображение значков файлов.
  • Скрытие начального пути.
  • Скрытие расширения файла.
  • Экспорт в файл CSV или TXT.
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