Filename Lister - это простая в использовании программа для составления списка файлов, которая может составлять список и экспортировать структуры папок. Дает возможность выбрать любой диск или каталог, чтобы перечислить все содержащиеся в нем файлы, папки или и то, и другое. Также доступны опции экспорта, если вы хотите не просто просмотреть перечисленные элементы, но и сохранить эту информацию в файл.

Послеустановки, вас встречает простое окно с простым и понятным интерфейсом, в котором вы можете начать работу, выбрав диск или каталог для сканирования. Программа поддерживает очень длинные пути и имена файлов (длиннее 260 символов), а также может отображать длину имени файла, размер файла или папки, а также дату последнего изменения.

Основные функции Filename Lister: