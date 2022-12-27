Health Break Reminder - это интуитивно понятное приложение, которое напоминает вам о необходимости делать перерывы при работе на компьютере. Используйте эту программу, чтобы обеспечить себе перерыв во время длительной работы за компьютером.

По истечении заданного "рабочего времени" на экране появится уведомление. Программа также может определять действия мыши и клавиатуры; когда вы начинаете использовать компьютер после указанного "времени простоя", ваше "рабочее время" автоматически сбрасывается и начинается заново. Таким образом, вам не придется сбрасывать таймер обратного отсчета каждый раз, когда вы подходите к компьютеру.

Это программное обеспечение не требует подключения к Интернету - программа может работать в автономном режиме в системном трее, не потребляя системных ресурсов. Вы можете использовать его как программу для перерыва на кофе, программу для медицинского перерыва, программу для напоминания об отдыхе, программу для снятия усталости глаз, программу для напоминания о необходимости встать, программу для напоминания о большой растяжке, программу для предотвращения повторяющихся травм напряжения (RSI), программу для предотвращения синдрома запястного канала (CTS) или просто программу для перерыва.