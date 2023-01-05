Prism для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.65 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NCH Software
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,4 Мб
Prism - стабильный и очень простой в использовании мультиформатный видеоконвертер, поддерживающий все популярные форматы (AVI, MP4, WMV, MOV, MPEG, FLV и многиие другие). Приложение позволяет конвертировать или сжимать видеофайлы в течение нескольких минут. Присутствует пакетное преобразование видео для одновременной конвертации нескольких видеофайлов.
Особенности Prism:
- Поддержка всех популярных форматов AVI, MPG, VOB, ASF, WMV, MP4, AMV и др.
- Конвертация отдельных файлов или пакетное преобразование файлов.
- Конвертирование с кодированием без потерь для максимального качества видео
- Загрузка ISO-файлов, чтобы конвертировать содержащиеся в нем видеофайлы без необходимости их предварительного извлечения.
- Извлечение аудио из видео.
- Поддержка видеоформатов для всех популярных устройств, включая iPhone, Android, iPad, Playstation, Xbox и другие.
- Возможность загружать и делиться конвертированными видео напрямую на YouTube, Vimeo, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive, Flickr и Twitter.
- Конвертация видео в пару кликов.
- Сжатие видео и настройка параметров.
- Установка скорости сжатия и кодирования.
- Изменение разрешения и частоты кадров выходных файлов.
- Установка определенного размера выходных файлов.
- Уменьшение размера видеофайла.
- Обновление метаданных видео.
- Возможность легко настраивать качество, соотношение сторон, частоту кадров, кодек и другие параметры видео.
- Передача видео в любом формате на любую платформу или устройство.
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