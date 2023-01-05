Prism для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.65 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,4 Мб
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Prism - стабильный и очень простой в использовании мультиформатный видеоконвертер, поддерживающий все популярные форматы (AVI, MP4, WMV, MOV, MPEG, FLV и многиие другие). Приложение позволяет конвертировать или сжимать видеофайлы в течение нескольких минут. Присутствует пакетное преобразование видео для одновременной конвертации нескольких видеофайлов.

Особенности Prism:

  • Поддержка всех популярных форматов AVI, MPG, VOB, ASF, WMV, MP4, AMV и др.
  • Конвертация отдельных файлов или пакетное преобразование файлов.
  • Конвертирование с кодированием без потерь для максимального качества видео
  • Загрузка ISO-файлов, чтобы конвертировать содержащиеся в нем видеофайлы без необходимости их предварительного извлечения.
  • Извлечение аудио из видео.
  • Поддержка видеоформатов для всех популярных устройств, включая iPhone, Android, iPad, Playstation, Xbox и другие.
  • Возможность загружать и делиться конвертированными видео напрямую на YouTube, Vimeo, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive, Flickr и Twitter.
  • Конвертация видео в пару кликов.
  • Сжатие видео и настройка параметров.
  • Установка скорости сжатия и кодирования.
  • Изменение разрешения и частоты кадров выходных файлов.
  • Установка определенного размера выходных файлов.
  • Уменьшение размера видеофайла.
  • Обновление метаданных видео.
  • Возможность легко настраивать качество, соотношение сторон, частоту кадров, кодек и другие параметры видео.
  • Передача видео в любом формате на любую платформу или устройство.
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