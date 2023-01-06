Duplicate Files Search & Link для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Юрий Малич
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,22 Мб
Duplicate Files Search & Link - это приложение для поиска дубликатов и жёстких ссылок, а так же символьных ссылок NTFS на один и тот же файл на жёстких дисках, не обращая внимания на имя файла (используется сравнение байт в байт), а также ссылки NTFS на один и то же файл.
Приложение позволяет не только удалять дублирующиеся файлы или переносить их в другое месторасположение, как делают большинство других программ подобного рода, но также и заменять дубликаты файлов жёсткими ссылками или символьными ссылками NTFS на один и тот же файл на диске.
Особенности Duplicate Files Search & Link:
- Быстрый поисковый движок может параллельно сканировать файлы на нескольких независимых физических дисках, а также считывать и сравнивать несколько файлов одновременно с одного твердотельного (SSD) диска.
- Позволяет выявлять элементы каталогов, которые ссылаются на общий файл (жёсткие и символьные ссылки).
- Позволяет выявлять аудио- и видеофайлы, а также файлы JPG, содержащие двоично идентичное медиа-содержимое, но имеющие различия в медиатэгах или метаданных, описывающих содержимое контента.
- Позволяет замещать файлы жёсткими и символьными ссылками.
- Детальная визуализация связей и группировка дублирующихся файлов, а также жёстких и символьных ссылок.
- Фильтрация и сортировка файлов по разным критериям, включая количество жёстких ссылок и степень фрагментации файлов.
- Поддерживает длинные пути к файлам и папкам, которые часто не поддерживаются другими программами.
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