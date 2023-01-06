Duplicate Files Search & Link - это приложение для поиска дубликатов и жёстких ссылок, а так же символьных ссылок NTFS на один и тот же файл на жёстких дисках, не обращая внимания на имя файла (используется сравнение байт в байт), а также ссылки NTFS на один и то же файл.

Приложение позволяет не только удалять дублирующиеся файлы или переносить их в другое месторасположение, как делают большинство других программ подобного рода, но также и заменять дубликаты файлов жёсткими ссылками или символьными ссылками NTFS на один и тот же файл на диске.

Особенности Duplicate Files Search & Link: