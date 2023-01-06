Duplicate Files Search & Link для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:10.1.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
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Категория:Поиск файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,22 Мб
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Duplicate Files Search & Link - это приложение для поиска дубликатов и жёстких ссылок, а так же символьных ссылок NTFS на один и тот же файл на жёстких дисках, не обращая внимания на имя файла (используется сравнение байт в байт), а также ссылки NTFS на один и то же файл.

Приложение позволяет не только удалять дублирующиеся файлы или переносить их в другое месторасположение, как делают большинство других программ подобного рода, но также и заменять дубликаты файлов жёсткими ссылками или символьными ссылками NTFS на один и тот же файл на диске.

Особенности Duplicate Files Search & Link:

  • Быстрый поисковый движок может параллельно сканировать файлы на нескольких независимых физических дисках, а также считывать и сравнивать несколько файлов одновременно с одного твердотельного (SSD) диска.
  • Позволяет выявлять элементы каталогов, которые ссылаются на общий файл (жёсткие и символьные ссылки).
  • Позволяет выявлять аудио- и видеофайлы, а также файлы JPG, содержащие двоично идентичное медиа-содержимое, но имеющие различия в медиатэгах или метаданных, описывающих содержимое контента.
  • Позволяет замещать файлы жёсткими и символьными ссылками.
  • Детальная визуализация связей и группировка дублирующихся файлов, а также жёстких и символьных ссылок.
  • Фильтрация и сортировка файлов по разным критериям, включая количество жёстких ссылок и степень фрагментации файлов.
  • Поддерживает длинные пути к файлам и папкам, которые часто не поддерживаются другими программами.
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