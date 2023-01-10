Productive для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.22.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,4 Мб
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Productive - приложение было разработано, чтобы помочь пользователям отслеживать и формировать здоровые ежедневные привычки. Программа позволяет пользователям создавать список привычек, которые они хотят выработать, устанавливать напоминания для каждой привычки и отслеживать их прогресс, а также многое другое.

Приложение также предоставляет ряд функций, помогающих пользователям оставаться мотивированными и следовать намеченному курсу, например, возможность ставить цели и отслеживать прогресс в их достижении, а также делиться успехами с друзьями.

В главном окне приложения вы можете добавить регулярные привычки, добавить разовые задачи или выбрать одну из предопределенных категорий, таких как "Трендовые привычки", "Оставаться дома", "Профилактика", "Обязательные привычки", "Утренняя рутина" или "Рутина на ночь", "Здоровое тело" или "Снятие стресса". Просто выберите ту тему, которая соответствует вашим потребностям, и начните свое путешествие по привычкам.

В верхней части экрана есть календарь, в котором отображаются ежедневные действия и распорядок дня. Обязательно следите за календарем и ежедневными напоминаниями о привычках, чтобы повысить эффективность своей повседневной деятельности.

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