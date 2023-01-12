Executor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.11.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Martin Bresson
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,23 Мб
Executor - это многоцелевой инструмент, который поможет вам облегчить запуск программ, управление буфером обмена и запущенными приложениями, а также позволяющий осуществлять быстрые вычисления, быстрый запуск поиска в Интернете, автозаполнение путей к файлам и истории.
Имеется огромное количество функций и настроек, которые помогут вам в любой ситуации, а также функции и настройки для опытных пользователей, позволяющие действительно настраивать рабочие процессы, запускать несколько элементов уже упомянутой функциональности одной командой и т.д. Присутствует легко просматриваемая история и настраиваемая система автозавершения.
Особенности Executor:
- Ключевые слова имеют свойства, как ярлыки, и вы можете, например, перетащить ярлык/файл/папку, чтобы добавить его в качестве ключевого слова.
- Автозавершение для ключевых слов, файловой системы и истории.
- Ввод URL напрямую.
- Параметры поддержки ключевых слов.
- Помимо ключевых слов Executor также может опционально и динамически добавлять в выпадающий список подходящие элементы стартового меню (включая UWP-приложения), элементы панели управления и другие элементы.
- Возможность добавления собственных путей для сканирования заданных пользователем расширений файлов.
- Каждому ключевому слову можно назначить горячую клавишу, поэтому Executor может работать как многие популярные менеджеры горячих клавиш.
- Контроль ключевых слов, возможность минимизировать открытые по ключевому слову программы, с доступом администратора, убедиться, что запущен только один экземпляр программы и многое другое.
- Можно добавить интеграцию ключевых слов с популярными сервисами, такими как GMail, Twitter, GCal, RTM и многими другими.
- Опциональное отображение иконки для текущего ключевого слова/ввода.
- Опциональное отображение выпадающего поля для текущего ключевого слова/ввода.
- Дополнительное выпадающее поле может быть настроено на автоматическое открытие (как при запуске windows) с отображением предложений по автозаполнению.
- Возможность задать цвета, шрифт, размеры, положение, прозрачность и многое другое.
- Возможность настройки. Поддержка эффектов альфа-смешения и свободного позиционирования всех элементов.
- Может запускаться по заданной пользователем горячей клавише.
- Одно ключевое слово или введенный текст может запустить несколько ключевых слов/урлов/программ/документов/файлов и т.д.
- Каждое ключевое слово имеет такие свойства, как опциональная группа (для объединения в группы), настраиваемый значок и другие свойства.
- Опциональная интеграция контекстного меню Windows (как еще один способ легкого добавления новых ключевых слов).
- Опциональное отображение заголовка для текущего ввода.
- И многое другое...
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