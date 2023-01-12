Executor для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.11.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,23 Мб
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Executor - это многоцелевой инструмент, который поможет вам облегчить запуск программ, управление буфером обмена и запущенными приложениями, а также позволяющий осуществлять быстрые вычисления, быстрый запуск поиска в Интернете, автозаполнение путей к файлам и истории.

Имеется огромное количество функций и настроек, которые помогут вам в любой ситуации, а также функции и настройки для опытных пользователей, позволяющие действительно настраивать рабочие процессы, запускать несколько элементов уже упомянутой функциональности одной командой и т.д. Присутствует легко просматриваемая история и настраиваемая система автозавершения.

Особенности Executor:

  • Ключевые слова имеют свойства, как ярлыки, и вы можете, например, перетащить ярлык/файл/папку, чтобы добавить его в качестве ключевого слова.
  • Автозавершение для ключевых слов, файловой системы и истории.
  • Ввод URL напрямую.
  • Параметры поддержки ключевых слов.
  • Помимо ключевых слов Executor также может опционально и динамически добавлять в выпадающий список подходящие элементы стартового меню (включая UWP-приложения), элементы панели управления и другие элементы.
  • Возможность добавления собственных путей для сканирования заданных пользователем расширений файлов.
  • Каждому ключевому слову можно назначить горячую клавишу, поэтому Executor может работать как многие популярные менеджеры горячих клавиш.
  • Контроль ключевых слов, возможность минимизировать открытые по ключевому слову программы, с доступом администратора, убедиться, что запущен только один экземпляр программы и многое другое.
  • Можно добавить интеграцию ключевых слов с популярными сервисами, такими как GMail, Twitter, GCal, RTM и многими другими.
  • Опциональное отображение иконки для текущего ключевого слова/ввода.
  • Опциональное отображение выпадающего поля для текущего ключевого слова/ввода.
  • Дополнительное выпадающее поле может быть настроено на автоматическое открытие (как при запуске windows) с отображением предложений по автозаполнению.
  • Возможность задать цвета, шрифт, размеры, положение, прозрачность и многое другое.
  • Возможность настройки. Поддержка эффектов альфа-смешения и свободного позиционирования всех элементов.
  • Может запускаться по заданной пользователем горячей клавише.
  • Одно ключевое слово или введенный текст может запустить несколько ключевых слов/урлов/программ/документов/файлов и т.д.
  • Каждое ключевое слово имеет такие свойства, как опциональная группа (для объединения в группы), настраиваемый значок и другие свойства.
  • Опциональная интеграция контекстного меню Windows (как еще один способ легкого добавления новых ключевых слов).
  • Опциональное отображение заголовка для текущего ввода.
  • И многое другое...
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