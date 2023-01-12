Executor - это многоцелевой инструмент, который поможет вам облегчить запуск программ, управление буфером обмена и запущенными приложениями, а также позволяющий осуществлять быстрые вычисления, быстрый запуск поиска в Интернете, автозаполнение путей к файлам и истории.

Имеется огромное количество функций и настроек, которые помогут вам в любой ситуации, а также функции и настройки для опытных пользователей, позволяющие действительно настраивать рабочие процессы, запускать несколько элементов уже упомянутой функциональности одной командой и т.д. Присутствует легко просматриваемая история и настраиваемая система автозавершения.

Особенности Executor: