FlowSavvy - позволяет организовать свои задачи и дела в пользовательском интерфейсе, напоминающем календарь, с алгоритмами пересчета и изменения расписания рабочего дня и личного времени.

Мы живем в напряженное время и пытаемся сбалансировать наше личное время и профессиональное, но в результате иногда получается беспорядок, если у нас нет интуитивно понятного и простого способа планирования и организации наших дел и событий. Именно это и пытается сделать приложение FlowSavvy: интерфейс, напоминающий календарь, с возможностью управлять задачами, списками дел и блокировать временные интервалы.

Работа с FlowSavvy проста: нажмите кнопку "Плюс" в правом нижнем углу и добавьте событие или задачу. После этого установите фиксированное время или временной интервал, добавьте дату, примечания, включите режим напоминания и режим делимого времени, чтобы разделить время на более мелкие интервалы. Для записей типа Событие вы также можете установить дату начала и дату окончания, добавить буфер/время в пути и добавить местоположение.

Нажмите на одну запись в календаре, чтобы преобразовать гибкую задачу в фиксированную, преобразовать событие в задачу и наоборот. Обратите внимание, что если события или задачи накладываются на другие временные интервалы, приложение предлагает пересмотреть их. Сделать это можно с помощью кнопки "Пересчитать" в правом верхнем углу.

Чтобы изменить режим распределения нагрузки, часовой пояс, рабочее время по умолчанию, подключить другие календари и многое другое, перейдите в окно "Настройки".