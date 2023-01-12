FlowSavvy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|FlowSavvy
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,86 Мб
FlowSavvy - позволяет организовать свои задачи и дела в пользовательском интерфейсе, напоминающем календарь, с алгоритмами пересчета и изменения расписания рабочего дня и личного времени.
Мы живем в напряженное время и пытаемся сбалансировать наше личное время и профессиональное, но в результате иногда получается беспорядок, если у нас нет интуитивно понятного и простого способа планирования и организации наших дел и событий. Именно это и пытается сделать приложение FlowSavvy: интерфейс, напоминающий календарь, с возможностью управлять задачами, списками дел и блокировать временные интервалы.
Работа с FlowSavvy проста: нажмите кнопку "Плюс" в правом нижнем углу и добавьте событие или задачу. После этого установите фиксированное время или временной интервал, добавьте дату, примечания, включите режим напоминания и режим делимого времени, чтобы разделить время на более мелкие интервалы. Для записей типа Событие вы также можете установить дату начала и дату окончания, добавить буфер/время в пути и добавить местоположение.
Нажмите на одну запись в календаре, чтобы преобразовать гибкую задачу в фиксированную, преобразовать событие в задачу и наоборот. Обратите внимание, что если события или задачи накладываются на другие временные интервалы, приложение предлагает пересмотреть их. Сделать это можно с помощью кнопки "Пересчитать" в правом верхнем углу.
Чтобы изменить режим распределения нагрузки, часовой пояс, рабочее время по умолчанию, подключить другие календари и многое другое, перейдите в окно "Настройки".
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