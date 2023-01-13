Image Combiner для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,6 Мб
Image Combiner скриншот № 1

Image Combiner - простой программный инструмент, позволяющий объединить неограниченное количество изображений в одно с размером и качеством оригинала, даже если исходные картинки имеют разные форматы.

Присутствует возможность добавлять изображения по отдельности, перетаскивать их или выбрать папку, в которой они находятся, и позволить программе извлечь все совместимые изображения. Все изображения отображаются в списке, вместе с их шириной и высотой. Вы можете легко изменить порядок изображений и выбрать, как объединить изображения: вертикально, горизонтально или в виде сетки. После этого, нажав на кнопку "Объединить", вы начнете создавать коллаж. Объединенное изображение будет сохранено в выбранной вами директории.Программа также позволяет дублировать выбранные файлы, чтобы вы могли использовать один и тот же файл несколько раз.

Существует множество веб-сайтов, которые могут объединять изображения. Однако они имеют ограничения по загрузке. Vovsoft Image Combiner может объединять фотографии, картинки и изображения столько, сколько вы захотите, благодаря удобному интерфейсу. Вы можете легко создавать длинные веб-шаржи, комиксы, мультфильмы или полосы картинок, выбирая файлы или папки. Остальное приложение сделает за вас. Поддерживаются все популярные форматы, такие как JPEG, PNG, GIF, TIFF и BMP. Конвертация происходит полностью в автономном режиме.

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