Image Combiner - простой программный инструмент, позволяющий объединить неограниченное количество изображений в одно с размером и качеством оригинала, даже если исходные картинки имеют разные форматы.

Присутствует возможность добавлять изображения по отдельности, перетаскивать их или выбрать папку, в которой они находятся, и позволить программе извлечь все совместимые изображения. Все изображения отображаются в списке, вместе с их шириной и высотой. Вы можете легко изменить порядок изображений и выбрать, как объединить изображения: вертикально, горизонтально или в виде сетки. После этого, нажав на кнопку "Объединить", вы начнете создавать коллаж. Объединенное изображение будет сохранено в выбранной вами директории.Программа также позволяет дублировать выбранные файлы, чтобы вы могли использовать один и тот же файл несколько раз.

Существует множество веб-сайтов, которые могут объединять изображения. Однако они имеют ограничения по загрузке. Vovsoft Image Combiner может объединять фотографии, картинки и изображения столько, сколько вы захотите, благодаря удобному интерфейсу. Вы можете легко создавать длинные веб-шаржи, комиксы, мультфильмы или полосы картинок, выбирая файлы или папки. Остальное приложение сделает за вас. Поддерживаются все популярные форматы, такие как JPEG, PNG, GIF, TIFF и BMP. Конвертация происходит полностью в автономном режиме.