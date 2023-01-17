WinX HD Video Converter Deluxe для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|5.17.1.342 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Digiarty Software Inc.
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|48,84 Мб
WinX HD Video Converter Deluxe - профессиональный конвертер HD/4K видео, поддерживающий широкий спектр видео/аудио форматов, включая 4K, H.265/HEVC, H.264, MOV，MKV, MP4, 3GP, WebM и т.д., и позволяющий подготовить ваши видео файлы в любом формате для мгновенного воспроизведения на различных устройствах с высоким качеством.
Присутствует возможность извлекать аудио дорожки из видео, захватывать изображения, пакетно преобразовывать файлы, если у вас многоядерный процессор, то программа будет работать быстрее, так как способна взаимодействовать с ними.
Особенности WinX HD Video Converter Deluxe:
- Конвертирует практически любое видео, включая 4K/HD, MP4, AVI, FLV, WMV и т.д., а также многодорожечные MKV/H.265/M2TS.
- Позволяет мгновенно бесплатно загружать видео, например, HD-трейлеры или учебники, с YouTube, Facebook, Vimeo, Vevo, Dailymotion, SoundCloud и т.д., а также кодировать видео в MP4 MP3.
- Позволяет напрямую выбрать один из множества предустановленных профилей для конвертирования в iPhone/Android с идеальным разрешением.
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Admin
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