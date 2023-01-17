WinX HD Video Converter Deluxe - профессиональный конвертер HD/4K видео, поддерживающий широкий спектр видео/аудио форматов, включая 4K, H.265/HEVC, H.264, MOV，MKV, MP4, 3GP, WebM и т.д., и позволяющий подготовить ваши видео файлы в любом формате для мгновенного воспроизведения на различных устройствах с высоким качеством.

Присутствует возможность извлекать аудио дорожки из видео, захватывать изображения, пакетно преобразовывать файлы, если у вас многоядерный процессор, то программа будет работать быстрее, так как способна взаимодействовать с ними.

Особенности WinX HD Video Converter Deluxe: