Keyboard Lights для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,4 Мб
Keyboard Lights скриншот № 1

Keyboard Lights - это простое в использовании приложение, которое представляет собой альтернативу классическим индикаторам клавиатуры, отображающим состояние клавиш Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock. Эта программа очень полезна для клавиатур и ноутбуков, не имеющих аппаратных светодиодных индикаторов.

Некоторые из последних моделей клавиатур и ноутбуков уже не имеют светодиодных индикаторов состояния клавиш Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock, а некоторые пользователи предпочитают не отрывать взгляд от монитора, даже если их устройства ввода оснащены этими индикаторами. Keyboard Lights - это простое приложение, позволяющее решить эти проблемы, поскольку оно отображает виртуальную версию светодиодов классической клавиатуры в области рабочего стола при нажатии одной из этих клавиш. Когда вы нажимаете одну из вышеупомянутых клавиш, в области системного трея отображается уведомление, чтобы вы знали, какая из них в данный момент активна.

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