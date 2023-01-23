Keyboard Lights - это простое в использовании приложение, которое представляет собой альтернативу классическим индикаторам клавиатуры, отображающим состояние клавиш Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock. Эта программа очень полезна для клавиатур и ноутбуков, не имеющих аппаратных светодиодных индикаторов.

Некоторые из последних моделей клавиатур и ноутбуков уже не имеют светодиодных индикаторов состояния клавиш Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock, а некоторые пользователи предпочитают не отрывать взгляд от монитора, даже если их устройства ввода оснащены этими индикаторами. Keyboard Lights - это простое приложение, позволяющее решить эти проблемы, поскольку оно отображает виртуальную версию светодиодов классической клавиатуры в области рабочего стола при нажатии одной из этих клавиш. Когда вы нажимаете одну из вышеупомянутых клавиш, в области системного трея отображается уведомление, чтобы вы знали, какая из них в данный момент активна.