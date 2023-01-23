Keyboard Lights для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,4 Мб
Keyboard Lights - это простое в использовании приложение, которое представляет собой альтернативу классическим индикаторам клавиатуры, отображающим состояние клавиш Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock. Эта программа очень полезна для клавиатур и ноутбуков, не имеющих аппаратных светодиодных индикаторов.
Некоторые из последних моделей клавиатур и ноутбуков уже не имеют светодиодных индикаторов состояния клавиш Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock, а некоторые пользователи предпочитают не отрывать взгляд от монитора, даже если их устройства ввода оснащены этими индикаторами. Keyboard Lights - это простое приложение, позволяющее решить эти проблемы, поскольку оно отображает виртуальную версию светодиодов классической клавиатуры в области рабочего стола при нажатии одной из этих клавиш. Когда вы нажимаете одну из вышеупомянутых клавиш, в области системного трея отображается уведомление, чтобы вы знали, какая из них в данный момент активна.
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