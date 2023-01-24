Start Everywhere для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.5.31 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WinTools.Info
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|739 Кб
Start Everywhere - это небольшая, бесплатная и портативная утилита, позволяющая запускать установленные на компьютере приложения и быстро получать доступ к документам. Существует множество настроек, благодаря которым можно легко изменить отображение и порядок меню, облегчить доступ к файлам, а также настроить внешний вид, работу и управление Start Everywhere.
Преимущества использования Start Everywhere:
- Обеспечивает эффективный доступ к установленным приложениям, документам и настройкам вашего ПК.
- Размещает длинные списки в алфавитном порядке, а также позволяет сортировать их по дате.
- Система меню Start Everywhere может отображаться в любом месте экрана, даже в многомониторной среде.
- Помимо обычного доступа на основе щелчков мыши, доступ к системе меню может осуществляться с помощью активных углов и горячих клавиш.
- Операционная система может одновременно использовать встроенное меню "Пуск" и другие меню "Пуск".
- Возможность гибко настраивать отображение, цвет и размер пунктов меню.
- Можно установить количество пунктов меню и их начальную папку.
- Часто используемые пункты меню "Пуск" доступны в меню "Наиболее используемые".
- Не требует установки, поддерживает 64-битные операционные системы Windows 10/11.
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Admin
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