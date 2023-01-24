Start Everywhere - это небольшая, бесплатная и портативная утилита, позволяющая запускать установленные на компьютере приложения и быстро получать доступ к документам. Существует множество настроек, благодаря которым можно легко изменить отображение и порядок меню, облегчить доступ к файлам, а также настроить внешний вид, работу и управление Start Everywhere.

Преимущества использования Start Everywhere: