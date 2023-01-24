Start Everywhere для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.5.31 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:739 Кб
Start Everywhere скриншот № 1
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Start Everywhere скриншот № 3
Start Everywhere скриншот № 4

Start Everywhere - это небольшая, бесплатная и портативная утилита, позволяющая запускать установленные на компьютере приложения и быстро получать доступ к документам. Существует множество настроек, благодаря которым можно легко изменить отображение и порядок меню, облегчить доступ к файлам, а также настроить внешний вид, работу и управление Start Everywhere.

Преимущества использования Start Everywhere:

  • Обеспечивает эффективный доступ к установленным приложениям, документам и настройкам вашего ПК.
  • Размещает длинные списки в алфавитном порядке, а также позволяет сортировать их по дате.
  • Система меню Start Everywhere может отображаться в любом месте экрана, даже в многомониторной среде.
  • Помимо обычного доступа на основе щелчков мыши, доступ к системе меню может осуществляться с помощью активных углов и горячих клавиш.
  • Операционная система может одновременно использовать встроенное меню "Пуск" и другие меню "Пуск".
  • Возможность гибко настраивать отображение, цвет и размер пунктов меню.
  • Можно установить количество пунктов меню и их начальную папку.
  • Часто используемые пункты меню "Пуск" доступны в меню "Наиболее используемые".
  • Не требует установки, поддерживает 64-битные операционные системы Windows 10/11.
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Отзывы о программе Start Everywhere

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Отзывов о программе Start Everywhere 1.3.5.31 пока нет, можете добавить...

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