Keyboard Soundboard - это небольшое забавное приложение, позволяющее назначать звуки на клавиши клавиатуры. Вы когда-нибудь хотели играть на пианино, но у вас никогда не было возможности? Теперь вы можете превратить свой компьютер в музыкальный инструмент с помощью этого приложения.

Программа отображает виртуальную клавиатуру, большинству клавиш которой назначены разные звуковые файлы, что позволяет генерировать различные звуки при нажатии на кнопку.

Превратите клавиатуру вашего компьютера в звуковой триггер и музыкальный инструмент. Программа поддерживает все раскладки клавиатуры и включает дополнительный матричный дисплей. Вы можете использовать предварительно назначенные звуки, смешивать и сочетать их или использовать собственные файлы .WAV для персонализации клавиатуры.