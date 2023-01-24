Keyboard Soundboard для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,24 Мб
Keyboard Soundboard - это небольшое забавное приложение, позволяющее назначать звуки на клавиши клавиатуры. Вы когда-нибудь хотели играть на пианино, но у вас никогда не было возможности? Теперь вы можете превратить свой компьютер в музыкальный инструмент с помощью этого приложения.
Программа отображает виртуальную клавиатуру, большинству клавиш которой назначены разные звуковые файлы, что позволяет генерировать различные звуки при нажатии на кнопку.
Превратите клавиатуру вашего компьютера в звуковой триггер и музыкальный инструмент. Программа поддерживает все раскладки клавиатуры и включает дополнительный матричный дисплей. Вы можете использовать предварительно назначенные звуки, смешивать и сочетать их или использовать собственные файлы .WAV для персонализации клавиатуры.
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