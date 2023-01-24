Keyboard Soundboard для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,24 Мб
Keyboard Soundboard скриншот № 1
Keyboard Soundboard скриншот № 2

Keyboard Soundboard - это небольшое забавное приложение, позволяющее назначать звуки на клавиши клавиатуры. Вы когда-нибудь хотели играть на пианино, но у вас никогда не было возможности? Теперь вы можете превратить свой компьютер в музыкальный инструмент с помощью этого приложения.

Программа отображает виртуальную клавиатуру, большинству клавиш которой назначены разные звуковые файлы, что позволяет генерировать различные звуки при нажатии на кнопку.

Превратите клавиатуру вашего компьютера в звуковой триггер и музыкальный инструмент. Программа поддерживает все раскладки клавиатуры и включает дополнительный матричный дисплей. Вы можете использовать предварительно назначенные звуки, смешивать и сочетать их или использовать собственные файлы .WAV для персонализации клавиатуры.

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