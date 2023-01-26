Dual Monitor Auto Mouse Lock - это инструмент, который поможет вам использовать два и более мониторов. Программа автоматически фиксирует курсор мыши на экране в соответствии с вашими настройками.

Утилита позволяет избежать некоторых непреднамеренных операций и помогает вам использовать компьютер быстро и эффективно. Принцип работы программы заключается в том, что если окно переднего плана находится в полноэкранном режиме, курсор мыши будет зафиксирован на этом экране.

Программа работает в фоновом режиме, отображая значок в системном трее. Значок используется для доступа к настройкам, а его цвет и внешний вид позволяют узнать о состоянии программы: заблокирована, разблокирована, приостановлена или отключена. Можно также настроить звуковые уведомления об изменении статуса.

Блокировка курсора мыши автоматически снимается, когда на переднем плане появляется неполноэкранное окно. Также можно выйти из состояния блокировки с помощью настраиваемой горячей клавиши и значка в системном трее.

Существует возможность исключить определенные программы из автоматической работы приложения. Вы можете составить список этих программ, и они никогда не будут вызывать блокировку курсора мыши. Программа отслеживает изменения главного экрана и при необходимости фиксирует курсор мыши на главном экране.