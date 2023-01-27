Keystroke Visualizer для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,51 Мб
Keystroke Visualizer скриншот № 1

Keystroke Visualizer - может показывать нажимаемые пользователем клавиши на экране поверх других запущенных приложений Это может быть очень полезно для презентаций или создания демонстрационных видеороликов. Небольшие тексты будут всплывать в правом нижнем углу (по умолчанию) или в любом месте.

Эта программа обеспечивает визуализацию нажатия клавиш, что позволяет вашим зрителям с легкостью следить за происходящим. Это идеальный инструмент для ведущих, создателей учебных пособий и презентаций.

Главное меню приложения располагается в системном трее, а само окно, в котором отображаются нажатые клавиши, можно разместить в любом месте экрана. Оно отображается поверх всех открытых окон, то есть всегда видно без каких-либо дополнительных усилий с вашей стороны - когда приложение обнаруживает, что клавиатура не используется, оно автоматически скрывается с экрана, чтобы не мешать вашей презентации.

Также можно настроить окно, изменив продолжительность его отображения, цвет шрифта, цвет фона, ширину и высоту. Программа отлично работает с приложениями для совместного использования экрана, такими как Zoom, Google Hangout, Skype, TeamViewer и пр. Программа установки поддерживает автозапуск, автоматически запуская приложение при входе в систему. Вы можете скачать и использовать портативную версию.

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