Keystroke Visualizer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,51 Мб
Keystroke Visualizer - может показывать нажимаемые пользователем клавиши на экране поверх других запущенных приложений Это может быть очень полезно для презентаций или создания демонстрационных видеороликов. Небольшие тексты будут всплывать в правом нижнем углу (по умолчанию) или в любом месте.
Эта программа обеспечивает визуализацию нажатия клавиш, что позволяет вашим зрителям с легкостью следить за происходящим. Это идеальный инструмент для ведущих, создателей учебных пособий и презентаций.
Главное меню приложения располагается в системном трее, а само окно, в котором отображаются нажатые клавиши, можно разместить в любом месте экрана. Оно отображается поверх всех открытых окон, то есть всегда видно без каких-либо дополнительных усилий с вашей стороны - когда приложение обнаруживает, что клавиатура не используется, оно автоматически скрывается с экрана, чтобы не мешать вашей презентации.
Также можно настроить окно, изменив продолжительность его отображения, цвет шрифта, цвет фона, ширину и высоту. Программа отлично работает с приложениями для совместного использования экрана, такими как Zoom, Google Hangout, Skype, TeamViewer и пр. Программа установки поддерживает автозапуск, автоматически запуская приложение при входе в систему. Вы можете скачать и использовать портативную версию.
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