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Windows Key Viewer для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.0.18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:255 Кб
Windows Key Viewer скриншот № 1

Windows Key Viewer - небольшая утилита, с помощью которой можно легко определить текущий ключ операционной системы, что может оказаться весьма кстати, например, при переустановке системы.

Операционная система Windows всегда сохраняет лицензионный ключ продукта, но нет возможности отобразить его напрямую, поскольку эти данные зашифрованы. Программа Windows Key Viewer может отобразить ключ продукта Windows в его оригинальном формате.

Преимущества Windows Key Viewer:

  • Отображает ключ продукта Windows в его оригинальном формате.
  • Копирует ключ продукта Windows в буфер обмена.
  • Не требует установки или настройки.
  • Бесплатна в использовании.
  • Поддерживает операционные системы Windows 7/8/10/11.
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