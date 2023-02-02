Windows Key Viewer - небольшая утилита, с помощью которой можно легко определить текущий ключ операционной системы, что может оказаться весьма кстати, например, при переустановке системы.

Операционная система Windows всегда сохраняет лицензионный ключ продукта, но нет возможности отобразить его напрямую, поскольку эти данные зашифрованы. Программа Windows Key Viewer может отобразить ключ продукта Windows в его оригинальном формате.

Преимущества Windows Key Viewer: