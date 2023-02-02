Windows Key Viewer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.0.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WinTools.Info
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|255 Кб
Windows Key Viewer - небольшая утилита, с помощью которой можно легко определить текущий ключ операционной системы, что может оказаться весьма кстати, например, при переустановке системы.
Операционная система Windows всегда сохраняет лицензионный ключ продукта, но нет возможности отобразить его напрямую, поскольку эти данные зашифрованы. Программа Windows Key Viewer может отобразить ключ продукта Windows в его оригинальном формате.
Преимущества Windows Key Viewer:
- Отображает ключ продукта Windows в его оригинальном формате.
- Копирует ключ продукта Windows в буфер обмена.
- Не требует установки или настройки.
- Бесплатна в использовании.
- Поддерживает операционные системы Windows 7/8/10/11.
Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (14.25.28508)
Распространяемый компонент Microsoft Visual C++ для Visual Studio 2015, 2017 и 2019, поскольку в VS 2015 и более...
Windows 7 USB/DVD Download Tool 1.0.30.0
Windows 7 USB/DVD Download Tool - отличный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно легко...
Приложение для персонализированной настройки периферийных устройств от компании HyperX....
MapKeyboard - небольшая бесплатная утилита с помощью которой можно легко переназначить или...
Visual C++ Runtime Installer (All-In-One) v56
Бесплатная и простая в использовании утилита, с помощью которой можно буквально за пару...
Process Lasso - Небольшая утилита для операционных систем Windows, которая позволяет вручную или...
Отзывы о программе Windows Key Viewer
Admin
Отзывов о программе Windows Key Viewer 1.3.0.18 пока нет, можете добавить...