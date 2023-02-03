Merge Multiple Folders - это инструмент для объединения содержимого различных папок в одну директорию. Вы можете объединить несколько каталогов с помощью этой простой в использовании программы. Приложение предоставляет два типа слияния: с сохранением структуры папки и с объединением всех файлов с корнем целевой папки.

Объединение нескольких папок в одну может облегчить поиск определенного документа или изображения на вашем компьютере. Хотя вы всегда можете копировать и вставлять файлы из одной папки в другую, этот метод непрактичен, если ваши файлы разбросаны по десяткам или даже сотням отдельных папок. Чтобы упростить процесс, воспользуйтесь этой программой, а затем объедините их все сразу.

Чтобы объединить папки с помощью Merge Multiple Folders: