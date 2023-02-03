Merge Multiple Folders для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,74 Мб
Merge Multiple Folders - это инструмент для объединения содержимого различных папок в одну директорию. Вы можете объединить несколько каталогов с помощью этой простой в использовании программы. Приложение предоставляет два типа слияния: с сохранением структуры папки и с объединением всех файлов с корнем целевой папки.
Объединение нескольких папок в одну может облегчить поиск определенного документа или изображения на вашем компьютере. Хотя вы всегда можете копировать и вставлять файлы из одной папки в другую, этот метод непрактичен, если ваши файлы разбросаны по десяткам или даже сотням отдельных папок. Чтобы упростить процесс, воспользуйтесь этой программой, а затем объедините их все сразу.
Чтобы объединить папки с помощью Merge Multiple Folders:
- Скачайте и запустите программу Vovsoft Merge Multiple Folders.
- Добавьте папки с помощью меню.
- Выберите целевую папку.
- Нажмите кнопку "Объединить несколько папок в одну".
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