Merge Multiple Folders для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,74 Мб
Merge Multiple Folders скриншот № 1
Merge Multiple Folders скриншот № 2

Merge Multiple Folders - это инструмент для объединения содержимого различных папок в одну директорию. Вы можете объединить несколько каталогов с помощью этой простой в использовании программы. Приложение предоставляет два типа слияния: с сохранением структуры папки и с объединением всех файлов с корнем целевой папки.

Объединение нескольких папок в одну может облегчить поиск определенного документа или изображения на вашем компьютере. Хотя вы всегда можете копировать и вставлять файлы из одной папки в другую, этот метод непрактичен, если ваши файлы разбросаны по десяткам или даже сотням отдельных папок. Чтобы упростить процесс, воспользуйтесь этой программой, а затем объедините их все сразу.

Чтобы объединить папки с помощью Merge Multiple Folders:

  • Скачайте и запустите программу Vovsoft Merge Multiple Folders.
  • Добавьте папки с помощью меню.
  • Выберите целевую папку.
  • Нажмите кнопку "Объединить несколько папок в одну".
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