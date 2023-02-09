Easy Dark Mode для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.1.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:267 Кб
Easy Dark Mode скриншот № 1
Easy Dark Mode скриншот № 2

Easy Dark Mode - полезная программа, которая облегчает настройку режимов Light и Dark, доступных в Windows 10, и позволяет быстро переключаться между ними.

В Windows 10 по умолчанию доступ к необходимым настройкам осуществляется немного запутанно, что обычно неудобно и замедляет работу. С помощью Easy Dark Mode вы можете переключаться между светлым и темным режимами одним щелчком мыши.

После открытия приложение размещается в системном трее. Если нажать на значок, он переключается между режимами Light/Dark. Через значок можно также получить доступ к настройкам приложения. Также можно включить отображение иконки на рабочем столе. В этом случае вы можете переключать режимы и изменять настройки не из системного трея.

Преимущества Easy Dark Mode:

  • Обеспечивает быстрое переключение между светлым и темным режимами в Windows 10.
  • Поддержка горячих клавиш.
  • Полностью поддерживает темный режим Google Chrome (начиная с версии 74).
  • Полностью поддерживает темный режим Firefox (с версии 63).
  • Не требует установки.
  • Возможность установки режима автозапуска (может запускаться вместе с операционной системой).
  • Поддерживает Windows 10 версии 1803 и более новые операционные системы (Windows 11 не поддерживается).
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