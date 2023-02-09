Easy Dark Mode - полезная программа, которая облегчает настройку режимов Light и Dark, доступных в Windows 10, и позволяет быстро переключаться между ними.

В Windows 10 по умолчанию доступ к необходимым настройкам осуществляется немного запутанно, что обычно неудобно и замедляет работу. С помощью Easy Dark Mode вы можете переключаться между светлым и темным режимами одним щелчком мыши.

После открытия приложение размещается в системном трее. Если нажать на значок, он переключается между режимами Light/Dark. Через значок можно также получить доступ к настройкам приложения. Также можно включить отображение иконки на рабочем столе. В этом случае вы можете переключать режимы и изменять настройки не из системного трея.

Преимущества Easy Dark Mode: