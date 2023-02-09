Easy Dark Mode для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.1.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WinTools.Info
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|267 Кб
Easy Dark Mode - полезная программа, которая облегчает настройку режимов Light и Dark, доступных в Windows 10, и позволяет быстро переключаться между ними.
В Windows 10 по умолчанию доступ к необходимым настройкам осуществляется немного запутанно, что обычно неудобно и замедляет работу. С помощью Easy Dark Mode вы можете переключаться между светлым и темным режимами одним щелчком мыши.
После открытия приложение размещается в системном трее. Если нажать на значок, он переключается между режимами Light/Dark. Через значок можно также получить доступ к настройкам приложения. Также можно включить отображение иконки на рабочем столе. В этом случае вы можете переключать режимы и изменять настройки не из системного трея.
Преимущества Easy Dark Mode:
- Обеспечивает быстрое переключение между светлым и темным режимами в Windows 10.
- Поддержка горячих клавиш.
- Полностью поддерживает темный режим Google Chrome (начиная с версии 74).
- Полностью поддерживает темный режим Firefox (с версии 63).
- Не требует установки.
- Возможность установки режима автозапуска (может запускаться вместе с операционной системой).
- Поддерживает Windows 10 версии 1803 и более новые операционные системы (Windows 11 не поддерживается).
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