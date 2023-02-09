Одновременная работа с несколькими файлами, папками, исполняемыми файлами или URL-адресами может привести к неразберихе, особенно при попытке запустить или открыть несколько элементов одновременно. Выполняемый вручную, этот процесс может быть как минимум утомительным, не говоря уже о неэффективности. Open Multiple Files - это мгновенная открывалка файлов, которая помогает пользователям справиться с подобными проблемами и позволяет открывать несколько файлов или папок одновременно. С помощью этой небольшой программы вы сможете сэкономить тысячи кликов и сделать свою жизнь немного проще.

Добавление файлов или папок не составляет труда, и пользователи могут делать это как с помощью специального меню, так и с помощью кнопок или перетаскивания. После добавления файлов или папок они появятся в списке в основной области просмотра приложения для лучшей идентификации. После этого достаточно нажать кнопку "Открыть несколько файлов". Кроме того, программа установки может добавить ярлык в папку SendTo, чтобы пользователи могли щелкнуть правой кнопкой мыши файлы и папки из контекстного меню и запустить их все сразу.

Помимо файлов и папок, приложение может принимать на вход ссылки (URL), а также исполняемые файлы, предоставляя пользователям более широкий спектр использования. Пользователи могут открывать несколько ссылок, добавляя их в список.

Если вам нужно открыть несколько файлов, папок или URL при запуске Windows, вы можете легко сделать это с помощью данной программы. Вам нужно только добавить элементы в список, затем воспользоваться меню "Настройки" и включить пункты меню "Запомнить список", "Автоматически открывать список" и "Автоматически запускать при запуске". По желанию можно также включить пункт меню "Автозакрытие приложения", чтобы приложение само закрывалось после завершения работы.

Отличной особенностью Vovsoft Open Multiple Files является возможность сохранения добавленного содержимого в виде текстового списка или пакетного файла для последующего использования. Это не только повышает общую эффективность, но и дает пользователям возможность лучше управлять множеством файлов.