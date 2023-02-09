WOLA - универсальное приложение-словарь с возможностью перевода слов, чатом сообщества, обсуждениями и беседами, заданиями по проверке перевода, достижениями и примерами использования слов.

WOLA - это не просто словарь в вашем кармане, это способ изучать и практиковать употребление слов и их перевод, а также вести беседу с партнерами, говорящими на том же языке. Основное назначение WOLA - служить словарем, но он обладает большим количеством функций.

Пользовательский интерфейс включает в себя несколько окон, но самое важное из них - "Словарь". Введите слово, которое вы ищете, в поле поиска. Приложение предоставляет мгновенный перевод с одного языка на другой, а также грамматическую информацию о том, является ли слово глаголом, существительным или прилагательным, а также примеры предложений, в которых это слово может быть использовано.

WOLA поддерживает более 100 языков. Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский, румынский, украинский, турецкий и суахили - вот лишь несколько примеров из списка. Чтобы выбрать другой язык по умолчанию, просто нажмите на значок переключения вверху. Если вы хотите помочь улучшить языковую базу данных приложения, вы можете добавить свои собственные переводы.

Более того, если у вас есть время и желание, и вы хотите внести свой вклад в общее дело, вы можете перейти в окно "Задания" и проверить переводы, добавленные другими пользователями. За каждое задание вы будете получать очки, выполнять достижения и повышать свой рейтинг.

Интересной особенностью является опция чата, которую можно использовать для общения с другими пользователями, говорящими на вашем языке, и спросить, например, дорогу или подсказать, как сделать заказ в ресторане.

В настройках можно легко изменить язык интерфейса приложения, переключиться на другую тему, изменить список любимых тем или добавить слова и темы в черный список.