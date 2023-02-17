Penzu - это личный журнал и дневник, который подчеркивает конфиденциальность. Пишите в личном дневнике все, что хотите, и защищайте его паролем или шифрованием от посторонних глаз, а также PIN-кодом для предотвращения несанкционированного доступа.

В Penzu вы можете записать все, что пожелаете, а затем защитить это паролем или даже шифрованием, чтобы убедиться, что прочитать это сможете только вы. Опции блокировки находятся в окне настроек каждого журнала. Кроме того, на обложке есть кнопка "Заблокировать".

Кроме того, вы можете защитить все приложение с помощью PIN-кода на случай, если кто-то получит доступ к вашему мобильному устройству. Чтобы установить PIN-код, перейдите в окно настроек приложения.

Вы можете включать форматированный текст, например, полужирный, подчеркнутый, форматирование абзацев, а также изображения в несколько записей в каждом журнале. Вы можете установить напоминания для записей в дневнике, которые можно настроить в соответствии с предпочитаемой частотой и временем суток.

В окне настроек приложения есть кнопка синхронизации, позволяющая вручную синхронизировать дневники с облаком Penzu, или вы можете включить опцию автоматической синхронизации и позволить приложению делать это за вас. Приложение уделяет приоритетное внимание конфиденциальности, предоставляя возможность удалить дневники из локального хранилища мобильного устройства, но при этом сохраняя доступ к ним через веб-интерфейс.

Приложение позволяет создавать столько дневников, сколько вы хотите, таким образом, вы можете вести отдельные дневники для разных целей или аспектов вашей жизни. Обратите внимание, что существует подписная версия PRO, которая включает в себя дополнительные функции и возможности.