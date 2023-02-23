Prevent Disk Sleep для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|2,13 Мб
Современные жесткие диски настроены на автоматический переход в спящий режим (также известный как режим простоя), когда операции с файлами больше не выполняются. Это метод, который должен помочь охладить физический диск и продлить срок его службы. Однако если вы хотите, чтобы этого не происходило, например, если вы хотите, чтобы диск быстро реагировал на операции с файлами даже после длительного простоя, вы можете отключить спящий режим HDD, воспользовавшись встроенными настройками вашего компьютера. Если же этот способ кажется вам утомительным, то можно обратиться к утилитам, способным заставить HDD или SSD бодрствовать, создавая файлы небольшого размера, чтобы имитировать взаимодействие с пользователем. Такой программой является Prevent Disk Sleep.
Эта программа, разработанная с учетом потребностей обычного пользователя, невероятно проста в использовании. Она может быть использована для создания обычного текстового документа (TXT) на любом диске по вашему выбору, будь то локальный или внешний USB-накопитель. После быстрой установки, требующей минимального вмешательства, программа открывает обычное окно, в котором отображаются все доступные опции. После того, как вы определите диски, необходимо установить интервал записи на диск (в секундах, минимальный - 10 секунд), отредактировать имя TXT-файла, который будет создан, а также нажать кнопку 'Start'.
Vovsoft Prevent Disk Sleep создает текстовый документ с заданным именем. Он помещается в указанную папку на выбранном диске, поэтому его несложно будет найти. Программа не создает несколько файлов при каждой записи на диск. Вместо этого он обновляет один документ, добавляя метки даты и времени. Это также полезно для ведения журнала его активности и определения точного времени каждой записи на диск.
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