Search Text In Files - это простое в использовании приложение для поиска файлов на настольном компьютере или ноутбуке. Выполните поиск в текстовых файлах и файлах PDF с помощью простых запросов, и эта программа быстро выведет список запрошенных файлов.

Пользоваться программой очень просто. Выберите каталог, введите "Filename Filter" и "Find Text", затем нажмите кнопку "Start". Все, что соответствует заданным критериям, будет отображено в виде списка. Вы можете открыть, переименовать, скопировать или удалить полученные файлы. Результаты можно экспортировать в файл TXT или CSV. В настройках можно также отобразить размер файла и значки файлов. Имеется возможность игнорировать файлы, содержащие определенный текст.

Следует также отметить, что в отличие от аналогичных программ, эта программа поддерживает очень длинные пути и имена файлов (длиннее 260 символов). Вы можете сохранить текущее состояние приложения в виде файла операций и использовать его позже. Все, что вам нужно сделать, это открыть существующий файл операций, программа распознает критерии поиска и начнет поиск заново.

Приложение поддерживает подстановочные знаки имен файлов: звездочки (*) и вопросительные знаки (?). Звездочка соответствует любому количеству символов, вопросительный знак соответствует одному произвольному символу.

Ключевые функции Search Text In Files: