Search Text In Files для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,56 Мб
Search Text In Files - это простое в использовании приложение для поиска файлов на настольном компьютере или ноутбуке. Выполните поиск в текстовых файлах и файлах PDF с помощью простых запросов, и эта программа быстро выведет список запрошенных файлов.
Пользоваться программой очень просто. Выберите каталог, введите "Filename Filter" и "Find Text", затем нажмите кнопку "Start". Все, что соответствует заданным критериям, будет отображено в виде списка. Вы можете открыть, переименовать, скопировать или удалить полученные файлы. Результаты можно экспортировать в файл TXT или CSV. В настройках можно также отобразить размер файла и значки файлов. Имеется возможность игнорировать файлы, содержащие определенный текст.
Следует также отметить, что в отличие от аналогичных программ, эта программа поддерживает очень длинные пути и имена файлов (длиннее 260 символов). Вы можете сохранить текущее состояние приложения в виде файла операций и использовать его позже. Все, что вам нужно сделать, это открыть существующий файл операций, программа распознает критерии поиска и начнет поиск заново.
Приложение поддерживает подстановочные знаки имен файлов: звездочки (*) и вопросительные знаки (?). Звездочка соответствует любому количеству символов, вопросительный знак соответствует одному произвольному символу.
Ключевые функции Search Text In Files:
- Поиск содержимого файла по метке (обычный текст и PDF).
- Подстановочные знаки в именах файлов.
- Операция с файлами для последующего использования.
- Возможность игнорировать файлы, содержащие указанный текст.
- Список файлов, в которых имеется искомый текст.
- Многострочная строка поиска.
- Экспорт результатов в CSV или TXT-файл.
- Поиск с учетом или без учета регистра.
- Перетаскивание.
- Список файлов, в которых отсутствует искомый текст.
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