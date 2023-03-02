Search Text In Files для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Поиск файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,56 Мб
Search Text In Files скриншот № 1

Search Text In Files - это простое в использовании приложение для поиска файлов на настольном компьютере или ноутбуке. Выполните поиск в текстовых файлах и файлах PDF с помощью простых запросов, и эта программа быстро выведет список запрошенных файлов.

Пользоваться программой очень просто. Выберите каталог, введите "Filename Filter" и "Find Text", затем нажмите кнопку "Start". Все, что соответствует заданным критериям, будет отображено в виде списка. Вы можете открыть, переименовать, скопировать или удалить полученные файлы. Результаты можно экспортировать в файл TXT или CSV. В настройках можно также отобразить размер файла и значки файлов. Имеется возможность игнорировать файлы, содержащие определенный текст.

Следует также отметить, что в отличие от аналогичных программ, эта программа поддерживает очень длинные пути и имена файлов (длиннее 260 символов). Вы можете сохранить текущее состояние приложения в виде файла операций и использовать его позже. Все, что вам нужно сделать, это открыть существующий файл операций, программа распознает критерии поиска и начнет поиск заново.

Приложение поддерживает подстановочные знаки имен файлов: звездочки (*) и вопросительные знаки (?). Звездочка соответствует любому количеству символов, вопросительный знак соответствует одному произвольному символу.

Ключевые функции Search Text In Files:

  • Поиск содержимого файла по метке (обычный текст и PDF).
  • Подстановочные знаки в именах файлов.
  • Операция с файлами для последующего использования.
  • Возможность игнорировать файлы, содержащие указанный текст.
  • Список файлов, в которых имеется искомый текст.
  • Многострочная строка поиска.
  • Экспорт результатов в CSV или TXT-файл.
  • Поиск с учетом или без учета регистра.
  • Перетаскивание.
  • Список файлов, в которых отсутствует искомый текст.
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