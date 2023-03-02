MemoriNote - отличный выбор для тех, кому нужен простой и эффективный способ оставаться организованным, записывать и документировать свои мысли и идеи, не будучи, при этом, перегруженным большим количеством опций.

Пользовательский интерфейс не так уж сложен в обращении. По умолчанию главное окно включает в себя выбор заголовков категорий, среди которых "Все", "Цитата", "Личное", "Финансы", "Идеи", "Здоровье" и др. В верхней части окна находится окно поиска, которое можно использовать для поиска конкретной заметки или конкретного заголовка.

Интересный аспект, который необходимо упомянуть, - это так называемый раздел "Цитата дня". Ничего вычурного или блестящего, но интересно читать цитаты, которые приложение выдает каждый день.

Чтобы добавить свои заметки, просто нажмите на большую кнопку Plus в нижней части экрана, только убедитесь, что вы находитесь в правильной категории. Теперь, когда дело доходит до параметров новой заметки, вы можете добавить название заметки, описание и саму заметку. Более того, вы можете установить напоминание и выбрать календарную дату и час дня, категорию и представительный цвет для вашей заметки. Да, есть возможность выбора случайного времени и даты.

Чтобы создать резервную копию или восстановить заметки на другом устройстве или с другого устройства, необходимо зайти в меню Настройки. Оно находится в правом верхнем углу главного окна. Вы можете импортировать базу данных заметок, а также скопировать или удалить существующую базу данных.