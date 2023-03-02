MemoriNote для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|i3arty.dev
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24,71 Мб
MemoriNote - отличный выбор для тех, кому нужен простой и эффективный способ оставаться организованным, записывать и документировать свои мысли и идеи, не будучи, при этом, перегруженным большим количеством опций.
Пользовательский интерфейс не так уж сложен в обращении. По умолчанию главное окно включает в себя выбор заголовков категорий, среди которых "Все", "Цитата", "Личное", "Финансы", "Идеи", "Здоровье" и др. В верхней части окна находится окно поиска, которое можно использовать для поиска конкретной заметки или конкретного заголовка.
Интересный аспект, который необходимо упомянуть, - это так называемый раздел "Цитата дня". Ничего вычурного или блестящего, но интересно читать цитаты, которые приложение выдает каждый день.
Чтобы добавить свои заметки, просто нажмите на большую кнопку Plus в нижней части экрана, только убедитесь, что вы находитесь в правильной категории. Теперь, когда дело доходит до параметров новой заметки, вы можете добавить название заметки, описание и саму заметку. Более того, вы можете установить напоминание и выбрать календарную дату и час дня, категорию и представительный цвет для вашей заметки. Да, есть возможность выбора случайного времени и даты.
Чтобы создать резервную копию или восстановить заметки на другом устройстве или с другого устройства, необходимо зайти в меню Настройки. Оно находится в правом верхнем углу главного окна. Вы можете импортировать базу данных заметок, а также скопировать или удалить существующую базу данных.
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