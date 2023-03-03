Sitemap Generator - это легкая программа для создания карты сайта за пару простых шагов. Имеет минималистичный и удобный графический интерфейс. Приложение хорошо подходит для тех, кому нужно быстро и легко создать карту сайта, поскольку оно не требует сложных настроек перед выполнением сканирования.

Приложение способно игнорировать некоторые расширения, которые не важны и только увеличат время сканирования. Кроме того, можно игнорировать определенные URL-адреса. После завершения сканирования программа позволяет экспортировать результаты в файлы XML, CSV, TXT или HTML. XML-файл можно отправить в основные поисковые системы (Google, Bing, Yandex и т.д.), а HTML sitemap позволит посетителям сайта легко ориентироваться на вашем сайте.

Вы можете отправить XML sitemap в "Google Search Console". Как владелец сайта, вы должны поддерживать карту сайта в актуальном состоянии. Google регулярно читает вашу карту сайта, поэтому не забудьте включить в нее все содержимое, которое вы хотите, чтобы Google просмотрел. Избегайте включения в карту сайта URL-адресов, которые не должны появляться в поиске. Это может привести к трате бюджета на сканирование страниц, которые не должны быть проиндексированы.

Основные функции Sitemap Generator: