Sitemap Generator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,47 Мб
Sitemap Generator - это легкая программа для создания карты сайта за пару простых шагов. Имеет минималистичный и удобный графический интерфейс. Приложение хорошо подходит для тех, кому нужно быстро и легко создать карту сайта, поскольку оно не требует сложных настроек перед выполнением сканирования.
Приложение способно игнорировать некоторые расширения, которые не важны и только увеличат время сканирования. Кроме того, можно игнорировать определенные URL-адреса. После завершения сканирования программа позволяет экспортировать результаты в файлы XML, CSV, TXT или HTML. XML-файл можно отправить в основные поисковые системы (Google, Bing, Yandex и т.д.), а HTML sitemap позволит посетителям сайта легко ориентироваться на вашем сайте.
Вы можете отправить XML sitemap в "Google Search Console". Как владелец сайта, вы должны поддерживать карту сайта в актуальном состоянии. Google регулярно читает вашу карту сайта, поэтому не забудьте включить в нее все содержимое, которое вы хотите, чтобы Google просмотрел. Избегайте включения в карту сайта URL-адресов, которые не должны появляться в поиске. Это может привести к трате бюджета на сканирование страниц, которые не должны быть проиндексированы.
Основные функции Sitemap Generator:
- Проверка списка внутренних URL-адресов.
- Проверка списков ссылок и обратных ссылок.
- Проверка кодов ответов HTTP.
- Экспорт в XML, HTML, CSV или TXT.
- Встроенная база данных SQLite (в памяти или для хранения).
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