Sitemap Generator для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,47 Мб
Sitemap Generator скриншот № 1
Sitemap Generator скриншот № 2

Sitemap Generator - это легкая программа для создания карты сайта за пару простых шагов. Имеет минималистичный и удобный графический интерфейс. Приложение хорошо подходит для тех, кому нужно быстро и легко создать карту сайта, поскольку оно не требует сложных настроек перед выполнением сканирования.

Приложение способно игнорировать некоторые расширения, которые не важны и только увеличат время сканирования. Кроме того, можно игнорировать определенные URL-адреса. После завершения сканирования программа позволяет экспортировать результаты в файлы XML, CSV, TXT или HTML. XML-файл можно отправить в основные поисковые системы (Google, Bing, Yandex и т.д.), а HTML sitemap позволит посетителям сайта легко ориентироваться на вашем сайте.

Вы можете отправить XML sitemap в "Google Search Console". Как владелец сайта, вы должны поддерживать карту сайта в актуальном состоянии. Google регулярно читает вашу карту сайта, поэтому не забудьте включить в нее все содержимое, которое вы хотите, чтобы Google просмотрел. Избегайте включения в карту сайта URL-адресов, которые не должны появляться в поиске. Это может привести к трате бюджета на сканирование страниц, которые не должны быть проиндексированы.

Основные функции Sitemap Generator:

  • Проверка списка внутренних URL-адресов.
  • Проверка списков ссылок и обратных ссылок.
  • Проверка кодов ответов HTTP.
  • Экспорт в XML, HTML, CSV или TXT.
  • Встроенная база данных SQLite (в памяти или для хранения).
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