Slow Mouse - это удобный инструмент для пользователей, которым необходима точность перемещения курсора. Программа просто обеспечивает определенную чувствительность, которая срабатывает только при нажатии нужной клавиши. Утилита очень проста и требует минимальной настройки перед использованием.

Процесс настройки не представляет собой ничего сложного. Все, что вам нужно сделать, это выбрать нужную скорость и клавишу-модификатор. В контекстном меню приложения вы также найдете опцию Стандартная скорость, которая автоматически определяет вашу текущую скорость при первом запуске. Используйте эту информацию, чтобы соответствующим образом настроить скорость, поскольку других опций не предусмотрено.

Имеется комбо-меню "Низкая скорость". Выбор значения от 1 до 20 определяет, насколько медленно будет двигаться ваша мышь, когда задействована клавиша-модификатор. По умолчанию установлена правая клавиша ALT, но ее можно поменять на SHIFT или CTRL, включая варианты их расположения. Кроме этого, Slow Mouse ничего не может предложить в плане конфигурации.

В целом, Slow Mouse - это полезная утилита для регулировки чувствительности, предназначенная для пользователей, которым требуется более медленное движение курсора, чтобы точность выполнения различных задач была на более высоком уровне. Такое приложение может оказаться удобным при перетаскивании ползунков для получения определенных значений, при захвате части экрана, изменении размера окна и т.д.