Slow Mouse для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|yezhiyi9670
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30,29 Мб
Slow Mouse - это удобный инструмент для пользователей, которым необходима точность перемещения курсора. Программа просто обеспечивает определенную чувствительность, которая срабатывает только при нажатии нужной клавиши. Утилита очень проста и требует минимальной настройки перед использованием.
Процесс настройки не представляет собой ничего сложного. Все, что вам нужно сделать, это выбрать нужную скорость и клавишу-модификатор. В контекстном меню приложения вы также найдете опцию Стандартная скорость, которая автоматически определяет вашу текущую скорость при первом запуске. Используйте эту информацию, чтобы соответствующим образом настроить скорость, поскольку других опций не предусмотрено.
Имеется комбо-меню "Низкая скорость". Выбор значения от 1 до 20 определяет, насколько медленно будет двигаться ваша мышь, когда задействована клавиша-модификатор. По умолчанию установлена правая клавиша ALT, но ее можно поменять на SHIFT или CTRL, включая варианты их расположения. Кроме этого, Slow Mouse ничего не может предложить в плане конфигурации.
В целом, Slow Mouse - это полезная утилита для регулировки чувствительности, предназначенная для пользователей, которым требуется более медленное движение курсора, чтобы точность выполнения различных задач была на более высоком уровне. Такое приложение может оказаться удобным при перетаскивании ползунков для получения определенных значений, при захвате части экрана, изменении размера окна и т.д.
С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...
Небольшая портативная программа, которая позволяет настроить панель задач Windows 10,...
StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...
Volume² 1.1.7.449 / 1.1.8.458 beta
Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем...
Windows Activation Key Viewer 1.2
Windows Activation Key Viewer - небольшая простенькая утилита для отображения ключа активации Вашей операционной системы Windows...
Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...
Отзывы о программе Slow Mouse
Admin
Отзывов о программе Slow Mouse 0.1.4 пока нет, можете добавить...