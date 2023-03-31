eReader Prestigio для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.6.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:28,12 Мб
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eReader Prestigio - программа для чтения электронных книг и PDF файлов. Присутствует поддержка огромного количества форматов – FB2 (и FB2.ZIP), ePub (и ePub3 с видео и аудио поддержкой), PDF, DJVU, MOBI, PDF, HTML, DOC, RTF, TXT, а также аудио форматов MP3, AAC, M4B и TTS.

Программа предоставляет прямой доступ к более 50 000 книг на 25 языках, из них более 5,000 бесплатных книг.

Преимущества eReader Prestigio:

  • Стильный дизайн, интуитивная навигация и удобная структур.
  • Коллекции книг - хранят ваши книги, организованные по желаемым вами признакам (жанр, автор, частота чтения и т.д.).
  • Удобная система быстрого доступа ко всем функциям приложения.
  • Файловый менеджер - поможет вам с легкостью разобраться, где какая книга лежит на вашем устройстве. Также, с этой закладки доступна навигация по подключенным облачным хранилищам.
  • Поддержка огромного количества форматов – FB2 (и FB2.ZIP), ePub и пр.
  • Наличие функции Текст-в-Речь.
  • Интеллектуальный поиск книг на вашем устройстве.
  • И многое другое...
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