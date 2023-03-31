eReader Prestigio - программа для чтения электронных книг и PDF файлов. Присутствует поддержка огромного количества форматов – FB2 (и FB2.ZIP), ePub (и ePub3 с видео и аудио поддержкой), PDF, DJVU, MOBI, PDF, HTML, DOC, RTF, TXT, а также аудио форматов MP3, AAC, M4B и TTS.

Программа предоставляет прямой доступ к более 50 000 книг на 25 языках, из них более 5,000 бесплатных книг.

Преимущества eReader Prestigio: