eReader Prestigio для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.6.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Prestigio development team
|Категория:
|Чтение книг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28,12 Мб
eReader Prestigio - программа для чтения электронных книг и PDF файлов. Присутствует поддержка огромного количества форматов – FB2 (и FB2.ZIP), ePub (и ePub3 с видео и аудио поддержкой), PDF, DJVU, MOBI, PDF, HTML, DOC, RTF, TXT, а также аудио форматов MP3, AAC, M4B и TTS.
Программа предоставляет прямой доступ к более 50 000 книг на 25 языках, из них более 5,000 бесплатных книг.
Преимущества eReader Prestigio:
- Стильный дизайн, интуитивная навигация и удобная структур.
- Коллекции книг - хранят ваши книги, организованные по желаемым вами признакам (жанр, автор, частота чтения и т.д.).
- Удобная система быстрого доступа ко всем функциям приложения.
- Файловый менеджер - поможет вам с легкостью разобраться, где какая книга лежит на вашем устройстве. Также, с этой закладки доступна навигация по подключенным облачным хранилищам.
- Поддержка огромного количества форматов – FB2 (и FB2.ZIP), ePub и пр.
- Наличие функции Текст-в-Речь.
- Интеллектуальный поиск книг на вашем устройстве.
- И многое другое...
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