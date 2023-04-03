EasyOT - универсальный OCR-инструмент для распознавания и перевода текста с различных изображений (включая скриншоты), который поможет вам повысить эффективность и сэкономить время, затрачиваемое на выполнение различных офисных задач.

С точки зрения функциональности, вы можете использовать горячие клавиши для активации распознавания текста и выбрать нужную область с помощью мыши. Можно просмотреть его непосредственно в пользовательском интерфейсе приложения, где вы сможете его обработать. Имеется два способа управления текстом: копирование содержимого текста или его перевод, причем для каждого из вариантов есть свое специальное поле.

Важно отметить, что вам может потребоваться завести учетные записи и сгенерировать рабочие API для сервисов, на которые опирается инструмент для распознавания текста и перевода. Приложение поддерживает Tencent Cloud, Baidu Cloud и Space OCR для распознавания, и вам необходимо указать данные, такие как SecretID или ApiKey, чтобы иметь возможность использовать эти сервисы.

Если требуется захватить текст исключительно для перевода, то это можно сделать с помощью клавиши F2. Хотя F4 и F2 используются по умолчанию, имейте в виду, что вы можете изменить их в соответствии со своими предпочтениями в настройках программы. Для перевода также можно работать с Google Translate, который является бесплатным и поддерживает десятки языков.

Наконец, одной из отличительных особенностей EasyOT является способность захватывать текст на мультимониторных системах, автоматически подстраиваясь под различные настройки DPI. Однако важно помнить, что приложение будет захватывать только тот экран, на котором находится курсор мыши.