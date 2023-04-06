PasteCat для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:836 Кб
PasteCat скриншот № 1

PasteCat - это удобный инструмент для управления буфером обмена, который помогает упростить рабочие процессы, связанные с операциями копирования и вставки. Он был разработан для того, чтобы предложить доступный и простой способ управления несколькими элементами буфера обмена.

Встроенный буфер обмена в Windows может быть ограниченным и неудобным для использования, так как он отслеживает только один элемент за раз. PasteCat позволяет легко получить доступ к истории буфера обмена, благодаря удобному и минималистичному интерфейсу. Программа появляется всякий раз, когда нажимается сочетание клавиш CTRL+V.

Хотя интерфейс нельзя назвать абсолютно минималистичным, любой текст, который вы копируете в буфер обмена, будет отображаться в интерфейсе для легкого доступа. Выделите текст, который вы хотите вставить, левой кнопкой мыши после появления интерфейса, и он будет автоматически вставлен в выбранное поле.

Если вы копируете файл при включенной утилите, он автоматически отключится, чтобы предотвратить ненужное появление. Чтобы снова включить его, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по значку приложения в системном трее.

Хотя PasteCat не предлагает множества настроек, таких как изменение горячих клавиш или размера интерфейса, это простой и непритязательный инструмент управления буфером обмена. Он заслуживает внимания тех, кто ищет удобный и доступный способ управления несколькими элементами буфера обмена для упрощения своих рабочих процессов.

ТОП-сегодня раздела "Расширения"
 

скачать Defender ControlDefender Control 2.1

С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...

скачать TaskbarXTaskbarX 1.7.8.0

Небольшая портативная программа, которая позволяет настроить панель задач Windows 10,...

скачать Punto SwitcherPunto Switcher 4.4.4.489

Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...

скачать StartIsBack++StartIsBack++ 2.9.19

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...

скачать MiniBinMiniBin 6.6.0.0

MiniBin - небольшая утилита, которая дополнит Вашу панель уведомлений (системный трей) иконкой Корзины...

скачать Volume²Volume² 1.1.7.449 / 1.1.8.458 beta

Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем...

Отзывы о программе PasteCat

Admin

Отзывов о программе PasteCat 1.0.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв