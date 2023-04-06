PasteCat для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Don Oh
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|836 Кб
PasteCat - это удобный инструмент для управления буфером обмена, который помогает упростить рабочие процессы, связанные с операциями копирования и вставки. Он был разработан для того, чтобы предложить доступный и простой способ управления несколькими элементами буфера обмена.
Встроенный буфер обмена в Windows может быть ограниченным и неудобным для использования, так как он отслеживает только один элемент за раз. PasteCat позволяет легко получить доступ к истории буфера обмена, благодаря удобному и минималистичному интерфейсу. Программа появляется всякий раз, когда нажимается сочетание клавиш CTRL+V.
Хотя интерфейс нельзя назвать абсолютно минималистичным, любой текст, который вы копируете в буфер обмена, будет отображаться в интерфейсе для легкого доступа. Выделите текст, который вы хотите вставить, левой кнопкой мыши после появления интерфейса, и он будет автоматически вставлен в выбранное поле.
Если вы копируете файл при включенной утилите, он автоматически отключится, чтобы предотвратить ненужное появление. Чтобы снова включить его, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по значку приложения в системном трее.
Хотя PasteCat не предлагает множества настроек, таких как изменение горячих клавиш или размера интерфейса, это простой и непритязательный инструмент управления буфером обмена. Он заслуживает внимания тех, кто ищет удобный и доступный способ управления несколькими элементами буфера обмена для упрощения своих рабочих процессов.
С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...
Небольшая портативная программа, которая позволяет настроить панель задач Windows 10,...
Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...
StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...
MiniBin - небольшая утилита, которая дополнит Вашу панель уведомлений (системный трей) иконкой Корзины...
Volume² 1.1.7.449 / 1.1.8.458 beta
Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем...
Отзывы о программе PasteCat
Admin
Отзывов о программе PasteCat 1.0.1 пока нет, можете добавить...