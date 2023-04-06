PasteCat - это удобный инструмент для управления буфером обмена, который помогает упростить рабочие процессы, связанные с операциями копирования и вставки. Он был разработан для того, чтобы предложить доступный и простой способ управления несколькими элементами буфера обмена.

Встроенный буфер обмена в Windows может быть ограниченным и неудобным для использования, так как он отслеживает только один элемент за раз. PasteCat позволяет легко получить доступ к истории буфера обмена, благодаря удобному и минималистичному интерфейсу. Программа появляется всякий раз, когда нажимается сочетание клавиш CTRL+V.

Хотя интерфейс нельзя назвать абсолютно минималистичным, любой текст, который вы копируете в буфер обмена, будет отображаться в интерфейсе для легкого доступа. Выделите текст, который вы хотите вставить, левой кнопкой мыши после появления интерфейса, и он будет автоматически вставлен в выбранное поле.

Если вы копируете файл при включенной утилите, он автоматически отключится, чтобы предотвратить ненужное появление. Чтобы снова включить его, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по значку приложения в системном трее.

Хотя PasteCat не предлагает множества настроек, таких как изменение горячих клавиш или размера интерфейса, это простой и непритязательный инструмент управления буфером обмена. Он заслуживает внимания тех, кто ищет удобный и доступный способ управления несколькими элементами буфера обмена для упрощения своих рабочих процессов.