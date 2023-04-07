MP4 Downloader - многофункциональное приложение, которое поможет вам загрузить видео и песни с онлайн-платформ, а затем позволит вам воспроизводить их без ошибок на различных портативных устройствах.

Это приложение отличается от других подобных инструментов тем, что у вас есть возможность выбрать загрузку видео или только аудиодорожки, а также выбрать качество звука, которое вы предпочитаете (чем выше качество, тем больше итоговый файл). Вы можете вставить один URL-адрес или несколько и сразу же начать их загрузку или просто добавить их в список и обработать позже.

Более того, когда вы просматриваете веб-страницы и натыкаетесь на интересное видео, вы можете просто перетащить его на специальную иконку MP4 Downloader, и оно сразу же начнет скачиваться, без каких-либо дополнительных операций с вашей стороны.

Если вы хотите убедиться в том, что загруженный файл будет плавно воспроизводиться на вашем устройстве, вы можете просто воспользоваться встроенным конвертером и выбрать нужный вам формат видео или аудио. Поддерживается множество расширений, таких как MP4, FLV, MOV, AVI, WMV, MKV, VOB, MP3, AAC, FLAC, OGG, WAV или WMA.

Вы также можете выбрать один из предлагаемых пресетов, что особенно полезно, если вы планируете наслаждаться своими песнями и видео на устройствах Apple, Samsung, Huawei, Google, Android, HTC, Motorola, Microsoft, LG, Lenovo, Xiaomi или других.

Независимо от выбранного формата, вы можете настроить некоторые дополнительные параметры, например, видеокодек, разрешение или частоту кадров, а также аудиоканалы, частоту дискретизации или битрейт.

MP4 Downloader позволяет: