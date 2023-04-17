Glow - это инструмент, который предоставляет подробную информацию об операционной системе, аппаратных компонентах и различных настройках системы. Приложение может пригодиться всем, кто хочет узнать больше детальной информации о конфигурации своего компьютера, будь то обновление аппаратного обеспечения, устранение неполадок или простое любопытство.

Приложение не требует установки - достаточно просто распаковать архив, запустить исполняемый файл и затем можно просматривать различную информацию, связанную с вашим компьютером. Интерфейс состоит из одного окна с панелью инструментов и вкладками в левой части, где вы можете легко перейти к нужной категории. Сюда входит информация об ОС, материнской плате, процессоре, памяти, графической карте, накопителе, сети, батарее, установленных драйверах и службах. Информация представлена в хорошо организованном и легко читаемом формате, что позволяет быстро найти нужную информацию.

Приложение также поставляется с инструментом Ping, который предлагает информацию о задержке соединения с некоторыми из наиболее популярных онлайн-сервисов. Вы можете сразу узнать пинг к серверам Google, Microsoft, Steam, Twitch TV, Valorant, Steam, Discord или CloudFlare, чтобы определить потенциальные проблемы с сетью.

Glow позволяет экспортировать всю собранную информацию в обычный текстовый файл, что может быть полезно в различных сценариях. Например, если вам нужно поделиться информацией о системе с другими людьми, вы можете экспортировать отчет и отправить его им. Это может быть полезно при устранении неполадок с группой технической поддержки или при совместной работе с коллегами над проектом, требующим определенных конфигураций аппаратного и программного обеспечения.

Еще один вариант использования функции экспорта - ведение учета изменений в системе. Периодически экспортируя отчет, можно отслеживать изменения в оборудовании, операционной системе, драйверах и службах с течением времени. Это может быть полезно для обнаружения проблем, которые могли возникнуть во время обновлений или изменений в системе.